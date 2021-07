Сезонними літніми фруктами можна насолоджуватися у будь-якому вигляді! Наприклад, створюючи з них кулінарні шедеври. STB.UA знає топ-3 варіантів приготування абрикосового пирога. Ці десерти стануть найулюбленішими смаколиками всієї родини.

Більше на тему: Покроковий рецепт малинової наливки

Поєднання абрикоса і мигдалю сподобається навіть найбільш примхливому гурману! Цей ніжний пиріг тане в роті.

Інгредієнти для коржа:

Інгредієнти для крему:

Приготування:

Цей спосіб приготування літнього десерту ввійшов до топ-3 рецептів абрикосового пирога завдяки не тільки своєму дивовижному смаку, а й простоті. Необхідні інгредієнти є вдома у кожної господині.

Інгредієнти для пирога з абрикосами:

Приготування:

Абрикосовий пиріг із сиром досить простий у приготуванні і неодмінно посяде почесне місце серед улюблених десертів вашої родини.

Інгредієнти для коржа:

Інгредієнти для начинки:

Приготування:

Перш ніж подавати пиріг на стіл, почекайте поки він охолоне. Так тісто буде різатися легше і шматочки вийдуть ідеальними. Смачного!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.