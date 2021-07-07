Сезонними літніми фруктами можна насолоджуватися у будь-якому вигляді! Наприклад, створюючи з них кулінарні шедеври. STB.UA знає топ-3 варіантів приготування абрикосового пирога. Ці десерти стануть найулюбленішими смаколиками всієї родини.

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Абрикосово-мигдальний пиріг

Поєднання абрикоса і мигдалю сподобається навіть найбільш примхливому гурману! Цей ніжний пиріг тане в роті.

Інгредієнти для коржа:

Борошно — 150 г

Мелений мигдаль або пудра — 150 г

Цукор — 100 г

Масло — 150 г

Яйця — 2 шт.

Інгредієнти для крему:

Масло — 200 г

Мигдальна пудра — 200 г

Яйця — 6 шт.

Цукрова пудра — 100 г

Абрикоси — 300 г

Приготування:

Спочатку необхідно подрібнити мигдаль, перетворивши його на пудру і додавши трохи цукру. У посудині змішайте заздалегідь розм’якшене масло з цукром, після чого додайте борошно і яйця. Для крему збийте міксером м’яке масло з цукром, потім засипте мигдальну пудру. В отриману суміш додайте яйця по одному і ретельно перемішайте на невеликій швидкості. Абрикоси середніх розмірів розріжте навпіл. У форму для випікання викладіть приготоване тісто, а потім розкладіть абрикоси і залийте кремом. Відправте пиріг випікатися на 30 хв. у розігрітій до 180 градусів духовці. Подавати до столу десерт можна відразу, для краси посипте пиріг слайсами мигдалю.

Класичний рецепт пирога з абрикосами

Цей спосіб приготування літнього десерту ввійшов до топ-3 рецептів абрикосового пирога завдяки не тільки своєму дивовижному смаку, а й простоті. Необхідні інгредієнти є вдома у кожної господині.

Інгредієнти для пирога з абрикосами:

Борошно — 200 г

Масло — 150 г

Мед (квітковий) — 130 г

Яйця — 4 шт.

Розпушувач — 1 ч. л.

Лимонний сік — 2 ч. л.

Абрикоси — 300 г

Цукрова пудра

Приготування:

Відокремте білки від жовтків. Змішайте м’яке масло зі 100 г меду, потім додайте жовтки. Маса повинна вийти однорідною. Білки разом з соком лимона збийте міксером у густу піну. До медово-вершкової суміші додайте борошно, змішане з розпушувачем і влийте білкову пінку. Форму для випікання змастіть маслом або покрийте папером для випічки. Вилийте тісто. Абрикоси розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть фрукти на тісто і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Перед подачею полийте медом.

Абрикосово-сирний пиріг

Абрикосовий пиріг із сиром досить простий у приготуванні і неодмінно посяде почесне місце серед улюблених десертів вашої родини.

Інгредієнти для коржа:

Борошно — 250 г

Масло — 150 г

Цукор — 100 г

Яйця — 3 шт.

Розпушувач — 2 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

Сир — 600 г

Цукор — 150 г

Яйця — 3 шт.

Жирні вершки — 200 мл

Крохмаль — 50 г

Ванільний цукор — 2 ч. л.

Абрикоси — 250 г

Приготування:

Масло розітріть з цукром, додайте яйця і ретельно перемішайте. Просійте борошно, додайте до нього розпушувач і замісіть тісто. Викладіть тісто у форму і зверху — абрикоси. Сир протріть через сито, змішайте з яйцями і крохмалем. Збийте вершки з цукром — ванільним і звичайним, після чого вилийте в сирну масу і вимісіть. Суміш викладіть на тісто Відправте пиріг до розігрітої до 180 градусів духовки на 50 хвилин.

Перш ніж подавати пиріг на стіл, почекайте поки він охолоне. Так тісто буде різатися легше і шматочки вийдуть ідеальними. Смачного!

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