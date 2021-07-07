Абрикосовий пиріг: топ-3 варіантів приготування
Сезонними літніми фруктами можна насолоджуватися у будь-якому вигляді! Наприклад, створюючи з них кулінарні шедеври. STB.UA знає топ-3 варіантів приготування абрикосового пирога. Ці десерти стануть найулюбленішими смаколиками всієї родини.
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Абрикосово-мигдальний пиріг
Поєднання абрикоса і мигдалю сподобається навіть найбільш примхливому гурману! Цей ніжний пиріг тане в роті.
Інгредієнти для коржа:
- Борошно — 150 г
- Мелений мигдаль або пудра — 150 г
- Цукор — 100 г
- Масло — 150 г
- Яйця — 2 шт.
Інгредієнти для крему:
- Масло — 200 г
- Мигдальна пудра — 200 г
- Яйця — 6 шт.
- Цукрова пудра — 100 г
- Абрикоси — 300 г
Приготування:
- Спочатку необхідно подрібнити мигдаль, перетворивши його на пудру і додавши трохи цукру.
- У посудині змішайте заздалегідь розм’якшене масло з цукром, після чого додайте борошно і яйця.
- Для крему збийте міксером м’яке масло з цукром, потім засипте мигдальну пудру. В отриману суміш додайте яйця по одному і ретельно перемішайте на невеликій швидкості.
- Абрикоси середніх розмірів розріжте навпіл.
- У форму для випікання викладіть приготоване тісто, а потім розкладіть абрикоси і залийте кремом.
- Відправте пиріг випікатися на 30 хв. у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Подавати до столу десерт можна відразу, для краси посипте пиріг слайсами мигдалю.
Класичний рецепт пирога з абрикосами
Цей спосіб приготування літнього десерту ввійшов до топ-3 рецептів абрикосового пирога завдяки не тільки своєму дивовижному смаку, а й простоті. Необхідні інгредієнти є вдома у кожної господині.
Інгредієнти для пирога з абрикосами:
- Борошно — 200 г
- Масло — 150 г
- Мед (квітковий) — 130 г
- Яйця — 4 шт.
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Лимонний сік — 2 ч. л.
- Абрикоси — 300 г
- Цукрова пудра
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків.
- Змішайте м’яке масло зі 100 г меду, потім додайте жовтки. Маса повинна вийти однорідною.
- Білки разом з соком лимона збийте міксером у густу піну.
- До медово-вершкової суміші додайте борошно, змішане з розпушувачем і влийте білкову пінку.
- Форму для випікання змастіть маслом або покрийте папером для випічки. Вилийте тісто.
- Абрикоси розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть фрукти на тісто і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
- Перед подачею полийте медом.
Абрикосово-сирний пиріг
Абрикосовий пиріг із сиром досить простий у приготуванні і неодмінно посяде почесне місце серед улюблених десертів вашої родини.
Інгредієнти для коржа:
- Борошно — 250 г
- Масло — 150 г
- Цукор — 100 г
- Яйця — 3 шт.
- Розпушувач — 2 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- Сир — 600 г
- Цукор — 150 г
- Яйця — 3 шт.
- Жирні вершки — 200 мл
- Крохмаль — 50 г
- Ванільний цукор — 2 ч. л.
- Абрикоси — 250 г
Приготування:
- Масло розітріть з цукром, додайте яйця і ретельно перемішайте.
- Просійте борошно, додайте до нього розпушувач і замісіть тісто.
- Викладіть тісто у форму і зверху — абрикоси.
- Сир протріть через сито, змішайте з яйцями і крохмалем.
- Збийте вершки з цукром — ванільним і звичайним, після чого вилийте в сирну масу і вимісіть.
- Суміш викладіть на тісто
- Відправте пиріг до розігрітої до 180 градусів духовки на 50 хвилин.
Перш ніж подавати пиріг на стіл, почекайте поки він охолоне. Так тісто буде різатися легше і шматочки вийдуть ідеальними. Смачного!