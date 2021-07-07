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Абрикосовий пиріг: топ-3 варіантів приготування

07.07.2021

Сезонними літніми фруктами можна насолоджуватися у будь-якому вигляді! Наприклад, створюючи з них кулінарні шедеври. STB.UA знає топ-3 варіантів приготування абрикосового пирога. Ці десерти стануть найулюбленішими смаколиками всієї родини.

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Абрикосово-мигдальний пиріг

Поєднання абрикоса і мигдалю сподобається навіть найбільш примхливому гурману! Цей ніжний пиріг тане в роті.

Інгредієнти для коржа:

  • Борошно — 150 г
  • Мелений мигдаль або пудра — 150 г
  • Цукор — 100 г
  • Масло — 150 г
  • Яйця — 2 шт.

Інгредієнти для крему:

  • Масло — 200 г
  • Мигдальна пудра — 200 г
  • Яйця — 6 шт.
  • Цукрова пудра — 100 г
  • Абрикоси — 300 г

Приготування:

  1. Спочатку необхідно подрібнити мигдаль, перетворивши його на пудру і додавши трохи цукру.
  2. У посудині змішайте заздалегідь розм’якшене масло з цукром, після чого додайте борошно і яйця.
  3. Для крему збийте міксером м’яке масло з цукром, потім засипте мигдальну пудру. В отриману суміш додайте яйця по одному і ретельно перемішайте на невеликій швидкості.
  4. Абрикоси середніх розмірів розріжте навпіл.
  5. У форму для випікання викладіть приготоване тісто, а потім розкладіть абрикоси і залийте кремом.
  6. Відправте пиріг випікатися на 30 хв. у розігрітій до 180 градусів духовці.
  7. Подавати до столу десерт можна відразу, для краси посипте пиріг слайсами мигдалю.

Класичний рецепт пирога з абрикосами

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Цей спосіб приготування літнього десерту ввійшов до топ-3 рецептів абрикосового пирога завдяки не тільки своєму дивовижному смаку, а й простоті. Необхідні інгредієнти є вдома у кожної господині.

Інгредієнти для пирога з абрикосами:

  • Борошно — 200 г
  • Масло — 150 г
  • Мед (квітковий) — 130 г
  • Яйця — 4 шт.
  • Розпушувач — 1 ч. л.
  • Лимонний сік — 2 ч. л.
  • Абрикоси — 300 г
  • Цукрова пудра

Приготування:

  1. Відокремте білки від жовтків.
  2. Змішайте м’яке масло зі 100 г меду, потім додайте жовтки. Маса повинна вийти однорідною.
  3. Білки разом з соком лимона збийте міксером у густу піну.
  4. До медово-вершкової суміші додайте борошно, змішане з розпушувачем і влийте білкову пінку.
  5. Форму для випікання змастіть маслом або покрийте папером для випічки. Вилийте тісто.
  6. Абрикоси розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть фрукти на тісто і відправте в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин.
  7. Перед подачею полийте медом.

Абрикосово-сирний пиріг

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Абрикосовий пиріг із сиром досить простий у приготуванні і неодмінно посяде почесне місце серед улюблених десертів вашої родини.

Інгредієнти для коржа:

  • Борошно — 250 г
  • Масло — 150 г
  • Цукор — 100 г
  • Яйця — 3 шт.
  • Розпушувач — 2 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

  • Сир — 600 г
  • Цукор — 150 г
  • Яйця — 3 шт.
  • Жирні вершки — 200 мл
  • Крохмаль — 50 г
  • Ванільний цукор — 2 ч. л.
  • Абрикоси — 250 г

Приготування:

  1. Масло розітріть з цукром, додайте яйця і ретельно перемішайте.
  2. Просійте борошно, додайте до нього розпушувач і замісіть тісто.
  3. Викладіть тісто у форму і зверху — абрикоси.
  4. Сир протріть через сито, змішайте з яйцями і крохмалем.
  5. Збийте вершки з цукром — ванільним і звичайним, після чого вилийте в сирну масу і вимісіть.
  6. Суміш викладіть на тісто
  7. Відправте пиріг до розігрітої до 180 градусів духовки на 50 хвилин.

Перш ніж подавати пиріг на стіл, почекайте поки він охолоне. Так тісто буде різатися легше і шматочки вийдуть ідеальними. Смачного!

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