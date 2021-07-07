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Абрикосовый пирог: топ-3 вариантов приготовления

07.07.2021

Сезонными летними фруктами можно наслаждаться в любом виде! Например, создавая из них кулинарные шедевры. STB.UA знает топ-3 вариантов приготовления абрикосового пирога. Эти десерты станут самыми любимыми лакомствами всей семьи. 

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Абрикосово-миндальный пирог

Сочетание абрикоса и миндаля понравится даже самому прихотливому гурману! Этот нежный пирог тает во рту.

Ингредиенты для коржа:

  • Мука — 150 г
  • Молотый миндаль или пудра — 150 г
  • Сахар — 100 г
  • Масло сливочное — 150 г
  • Яйца — 2 шт.

Ингредиенты для крема:

  • Масло сливочное — 200 г
  • Миндальная пудра — 200 г
  • Яйца — 6 шт.
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Абрикосы — 300 г

Приготовление:

  1. Сначала необходимо измельчить миндаль, превратив его в пудру и добавив немного сахара.
  2. В посудине смешайте заранее размягченное масло с сахаром, после чего добавьте муку и яйца.
  3. Для крема взбейте миксером мягкое масло с сахаром, затем засыпьте миндальную пудру. В полученную смесь добавляйте яйца по одному и тщательно перемешивайте на небольшой скорости.
  4. Абрикосы средних размеров разрежьте пополам.
  5. В форму для выпекания выложите приготовленное тесто, а затем разложите абрикосы и залейте кремом.
  6. Отправьте пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 мин.

Подавать к столу десерт можно сразу, для красоты посыпьте пирог слайсами миндаля.

Классический рецепт пирога с абрикосами

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Этот способ приготовления летнего десерта вошел в топ-3 рецептов абрикосового пирога благодаря не только  своему удивительному вкусу, но и простоте. Необходимые ингредиенты есть в доме каждой хозяйки.

Ингредиенты для пирога с абрикосами:

  • Мука — 200 г
  • Масло сливочное — 150 г
  • Мед (цветочный) — 130 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Разрыхритель — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 2 ч. л.
  • Абрикосы — 300 г
  • Сахарная пудра

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков.
  2. Смешайте мягкое масло со 100 граммами меда, затем добавьте желтки. Масса должна получиться однородной.
  3. Белки вместе с соком лимона взбейте миксером в густую пену.
  4. В медово-сливочную смесь добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и влейте белковую пенку.
  5. Форму для выпекания смажьте маслом или покройте бумагой для выпечки. Вылейте тесто.
  6. Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите фрукты в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  7. Перед подачей полейте оставшимся медом.

Абрикосово-творожный пирог

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Абрикосовый пирог с творогом довольно простой в приготовлении и обязательно займет почетное место среди любимых десертов вашей семьи.

Ингредиенты для коржа:

  • Мука — 250 г
  • Масло сливочное — 150 г
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Творог — 600 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Жирные сливки — 200 мл
  • Крахмал — 50 г
  • Ванильный сахар — 2 ч. л.
  • Абрикосы — 250 г

Приготовление:

  1. Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и тщательно перемешайте.
  2. Просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель и замесите тесто.
  3. Отправьте тесто в форму и выложите сверху абрикосы.
  4. Творог протрите через сито, смешайте с яйцами и крахмалом.
  5. Взбейте сливки с сахаром — ванильным и обычным, после чего вылейте в творожную массу и вымесите.
  6. Смесь выложите на тесто.
  7. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

Прежде чем подавать пирог на стол, подождите, пока он остынет. Так тесто будет резаться легче и кусочки получатся идеальными. Приятного аппетита!

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