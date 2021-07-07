Абрикосовый пирог: топ-3 вариантов приготовления
Сезонными летними фруктами можно наслаждаться в любом виде! Например, создавая из них кулинарные шедевры. STB.UA знает топ-3 вариантов приготовления абрикосового пирога. Эти десерты станут самыми любимыми лакомствами всей семьи.
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Абрикосово-миндальный пирог
Сочетание абрикоса и миндаля понравится даже самому прихотливому гурману! Этот нежный пирог тает во рту.
Ингредиенты для коржа:
- Мука — 150 г
- Молотый миндаль или пудра — 150 г
- Сахар — 100 г
- Масло сливочное — 150 г
- Яйца — 2 шт.
Ингредиенты для крема:
- Масло сливочное — 200 г
- Миндальная пудра — 200 г
- Яйца — 6 шт.
- Сахарная пудра — 100 г
- Абрикосы — 300 г
Приготовление:
- Сначала необходимо измельчить миндаль, превратив его в пудру и добавив немного сахара.
- В посудине смешайте заранее размягченное масло с сахаром, после чего добавьте муку и яйца.
- Для крема взбейте миксером мягкое масло с сахаром, затем засыпьте миндальную пудру. В полученную смесь добавляйте яйца по одному и тщательно перемешивайте на небольшой скорости.
- Абрикосы средних размеров разрежьте пополам.
- В форму для выпекания выложите приготовленное тесто, а затем разложите абрикосы и залейте кремом.
- Отправьте пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 мин.
Подавать к столу десерт можно сразу, для красоты посыпьте пирог слайсами миндаля.
Классический рецепт пирога с абрикосами
Этот способ приготовления летнего десерта вошел в топ-3 рецептов абрикосового пирога благодаря не только своему удивительному вкусу, но и простоте. Необходимые ингредиенты есть в доме каждой хозяйки.
Ингредиенты для пирога с абрикосами:
- Мука — 200 г
- Масло сливочное — 150 г
- Мед (цветочный) — 130 г
- Яйца — 4 шт.
- Разрыхритель — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 2 ч. л.
- Абрикосы — 300 г
- Сахарная пудра
Приготовление:
- Отделите белки от желтков.
- Смешайте мягкое масло со 100 граммами меда, затем добавьте желтки. Масса должна получиться однородной.
- Белки вместе с соком лимона взбейте миксером в густую пену.
- В медово-сливочную смесь добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и влейте белковую пенку.
- Форму для выпекания смажьте маслом или покройте бумагой для выпечки. Вылейте тесто.
- Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите фрукты в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
- Перед подачей полейте оставшимся медом.
Абрикосово-творожный пирог
Абрикосовый пирог с творогом довольно простой в приготовлении и обязательно займет почетное место среди любимых десертов вашей семьи.
Ингредиенты для коржа:
- Мука — 250 г
- Масло сливочное — 150 г
- Сахар — 100 г
- Яйца — 3 шт.
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- Творог — 600 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Жирные сливки — 200 мл
- Крахмал — 50 г
- Ванильный сахар — 2 ч. л.
- Абрикосы — 250 г
Приготовление:
- Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и тщательно перемешайте.
- Просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель и замесите тесто.
- Отправьте тесто в форму и выложите сверху абрикосы.
- Творог протрите через сито, смешайте с яйцами и крахмалом.
- Взбейте сливки с сахаром — ванильным и обычным, после чего вылейте в творожную массу и вымесите.
- Смесь выложите на тесто.
- Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.
Прежде чем подавать пирог на стол, подождите, пока он остынет. Так тесто будет резаться легче и кусочки получатся идеальными. Приятного аппетита!