Сезонными летними фруктами можно наслаждаться в любом виде! Например, создавая из них кулинарные шедевры. STB.UA знает топ-3 вариантов приготовления абрикосового пирога. Эти десерты станут самыми любимыми лакомствами всей семьи.

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Абрикосово-миндальный пирог

Сочетание абрикоса и миндаля понравится даже самому прихотливому гурману! Этот нежный пирог тает во рту.

Ингредиенты для коржа:

Мука — 150 г

Молотый миндаль или пудра — 150 г

Сахар — 100 г

Масло сливочное — 150 г

Яйца — 2 шт.

Ингредиенты для крема:

Масло сливочное — 200 г

Миндальная пудра — 200 г

Яйца — 6 шт.

Сахарная пудра — 100 г

Абрикосы — 300 г

Приготовление:

Сначала необходимо измельчить миндаль, превратив его в пудру и добавив немного сахара. В посудине смешайте заранее размягченное масло с сахаром, после чего добавьте муку и яйца. Для крема взбейте миксером мягкое масло с сахаром, затем засыпьте миндальную пудру. В полученную смесь добавляйте яйца по одному и тщательно перемешивайте на небольшой скорости. Абрикосы средних размеров разрежьте пополам. В форму для выпекания выложите приготовленное тесто, а затем разложите абрикосы и залейте кремом. Отправьте пирог выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 мин.

Подавать к столу десерт можно сразу, для красоты посыпьте пирог слайсами миндаля.

Классический рецепт пирога с абрикосами

Этот способ приготовления летнего десерта вошел в топ-3 рецептов абрикосового пирога благодаря не только своему удивительному вкусу, но и простоте. Необходимые ингредиенты есть в доме каждой хозяйки.

Ингредиенты для пирога с абрикосами:

Мука — 200 г

Масло сливочное — 150 г

Мед (цветочный) — 130 г

Яйца — 4 шт.

Разрыхритель — 1 ч. л.

Лимонный сок — 2 ч. л.

Абрикосы — 300 г

Сахарная пудра

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Смешайте мягкое масло со 100 граммами меда, затем добавьте желтки. Масса должна получиться однородной. Белки вместе с соком лимона взбейте миксером в густую пену. В медово-сливочную смесь добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, и влейте белковую пенку. Форму для выпекания смажьте маслом или покройте бумагой для выпечки. Вылейте тесто. Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите фрукты в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Перед подачей полейте оставшимся медом.

Абрикосово-творожный пирог

Абрикосовый пирог с творогом довольно простой в приготовлении и обязательно займет почетное место среди любимых десертов вашей семьи.

Ингредиенты для коржа:

Мука — 250 г

Масло сливочное — 150 г

Сахар — 100 г

Яйца — 3 шт.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Творог — 600 г

Сахар — 150 г

Яйца — 3 шт.

Жирные сливки — 200 мл

Крахмал — 50 г

Ванильный сахар — 2 ч. л.

Абрикосы — 250 г

Приготовление:

Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и тщательно перемешайте. Просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель и замесите тесто. Отправьте тесто в форму и выложите сверху абрикосы. Творог протрите через сито, смешайте с яйцами и крахмалом. Взбейте сливки с сахаром — ванильным и обычным, после чего вылейте в творожную массу и вымесите. Смесь выложите на тесто. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

Прежде чем подавать пирог на стол, подождите, пока он остынет. Так тесто будет резаться легче и кусочки получатся идеальными. Приятного аппетита!

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