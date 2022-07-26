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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 26 липня?

26.07.2022

Сьогодні, 26 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

Допомога психолога

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У вівторок, 26.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» психологи обговорять важливі питання, з якмим до них звернулися українці та дадуть поради, як їх вирішити.

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 26 липня о 23:10 на СТБ!

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