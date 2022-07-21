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Все буде добре

«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 21 липня?

21.07.2022

Сьогодні, 21 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

светлана арефния допомога психолога

Більше на тему: Як батькам вберегти дітей від залучення до протиправної діяльності через інтернет під час війни, розповідає Світлана Арефнія

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу. 

У четвер, 21.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Як бути з почуттям провини, що через твою недбалість могли загинути люди?

Чому дитина починає кусатися та як відучити її це робити?

Як вагітній жінці спокійно виносити дитину під час війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 21 липня о 23:10 на СТБ!

Більше на тему: Як відмовитися від цінностей, на яких ти виріс, але зараз їх перекреслила війна?

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