«Все буде добре. Допомога психолога»: що буде у випуску від 20 липня?

Сьогодні, 20 липня, о 23:10 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні питання українців під час війни. Подробиці ― в анонсі STB.UA.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У середу, 20.07.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» поділяться порадами:

Що робити, коли ви панічно боїтеся страшних звісток про рідних?

Що робити, якщо чоловік ревнує до господаря тимчасової оселі?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 20 липня о 23:10 на СТБ!

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