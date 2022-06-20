У понеділок, 20 червня, о 22:00 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу.

У четвер, 20.06.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Дмитро Карпачов поділиться порадами:

Що робити, якщо від початку війни вдома постійні скандали?

Мені соромно, що я росіянка. Як із цим впоратися?

Як під час війни знайти баланс між роботою та дітьми?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 20 червня о 22:00 на СТБ!

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