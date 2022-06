Через повномасштабний наступ росії мільйони українців покинули домівки. Багато хто переїхав на західну частину України або в Київ, де їм дали прихисток місцеві українці. Проте, коли під одним дахом багато людей, життя без правил співмешкання перетворюється на хаос. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов пояснює, як кільком сім’ям ужитися під одним дахом.

Олеся з трьома дітьми через війну переїхала з Києва під Фастів у приватний будинок і прийняла кілька сімей біженців. Спочатку це мало бути тимчасово, але тепер вже ні. Всього під одним дахом живе 16 людей ― троє дітей господарів, двоє підлітків, двоє пенсіонерів та інші дорослі. В оселі 5 окремих кімнат, проте виникають проблеми зі знаходженням спільної мови.

Доречно скласти розклад прийому їжі, щоб упростити співіснування.

Все має базуватися на взаємоповазі, правила встановлює хазяїн ― він може і ініціювати розмову.

Важливо дати зрозуміти гостям, що це не для образи, а для того, щоб усім було зручно.

Якщо усні домовленості не працюють, то варто зафіксувати правила на папері, а в найгіршому випадку скласти систему штрафів за порушення.

Можна порахувати, скільки буде коштувати проживання та їжа на сім’ю, та скласти спільний бюджет, куди всі будуть вносити свою частку. Не можна намагатися усім догодити ― ви зробили гарний вчинок і прихистили людей, тепер важливо організувати принципи проживання.

Можна розділити комунальну оплату з гостями і запропонувати їм внести свою частину, якщо вони в змозі.

Зараз усі в стресі, люди себе накручують через новини, виснажують одне одного. Не треба зайвий раз говорити про новини ― якщо в будинку 16 людей, вам навряд чи вдасться не сперечатися.

Це відгуки комунізму. Треба почати мислити інакше. Вам треба з розумінням ставитися до таких порад ― прийміть погляди людини, проте ви не зобов’язані виконувати їх. Подякуйте за пораду й робіть по-своєму. Головна ідея права — відстоювати кордони в тому, що ви дозволяєте бути собі будь-якою людиною, незалежно від ставлення до цього інших людей.

