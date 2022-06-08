Допомога психолога: Как нескольким семьям ужиться под одной крышей?
Из-за полномасштабного наступления россии миллионы украинцев покинули дома. Многие переехали на западную часть Украины или в Киев, где их приютили местные украинцы. Однако когда под одной крышей много людей, жизнь без правил существования превращается в хаос. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объясняет, как нескольким семьям ужиться под одной крышей.
Олеся с тремя детьми из-за войны переехала из Киева под Фастов в частный дом и приняла еще несколько семей беженцев. Сначала это должно было быть временно, но теперь уже нет. Всего под одной крышей живет 16 человек ― трое детей хозяев, двое подростков, двое пенсионеров и остальные взрослые. Всего в доме 5 отдельных комнат, однако возникают проблемы с нахождением общего языка.
Как нескольким семьям ужиться под одной крышей
- Договоритесь о совместном или раздельном времени питания.
- Согласуйте «тихий час» ― время, когда все ведут себя тихо, чтобы дать другим отдохнуть.
Уместно составить расписание приема пищи, чтобы упростить сосуществование.
- Правила устанавливает хозяин дома или уполномоченное им лицо.
Все должно основываться на взаимоуважении, правила устанавливает хозяин — он может и инициировать разговор.
- Установите правила деликатно. Объясните людям, что это в ваших общих интересах.
Важно дать понять гостям, что это не для того, чтобы их обидеть, а для того, чтобы всем было удобно.
- Зафиксируйте эти правила на бумаге. Также можно договориться о системе наказаний за их несоблюдение.
Если устные договоренности не работают, то следует зафиксировать правила на бумаге, а в худшем случае составить систему штрафов за нарушение.
- Создайте общую кассу на еду и бытовые нужды.
Можно посчитать, сколько будет стоить проживание и еда на семью, и составить общий бюджет, куда все будут вносить свою долю. Нельзя пытаться всем угодить ― вы совершили хороший поступок и приютили людей, теперь важно организовать принципы проживания.
- Распределяйте плату за коммунальные услуги.
Можно разделить коммунальную оплату с гостями и предложить им оплатить свою часть, если они в состоянии это сделать.
- Избегайте разговоров, которые приводят к спорам и истощают всех.
Сейчас все на стрессе, люди себя накручивают из-за новостей, изводят друг друга. Не нужно лишний раз говорить о новостях ― если в доме 16 человек, вам вряд ли удастся не спорить.
- Если вам постоянно дают нецелесообразные советы, вежливо игнорируйте их и поступайте по-своему.
Это отголоски коммунизма. Нужно мыслить иначе. Вам нужно с пониманием относиться к таким советам ― примите к сведению взгляды человека, однако вы не обязаны выполнять их. Поблагодарите за совет и делайте по-своему. Главная идея права — отстаивать границы в том, что вы разрешаете быть себе любым человеком, независимо от отношения к этому других людей.
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