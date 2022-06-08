Из-за полномасштабного наступления россии миллионы украинцев покинули дома. Многие переехали на западную часть Украины или в Киев, где их приютили местные украинцы. Однако когда под одной крышей много людей, жизнь без правил существования превращается в хаос. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Дмитрий Карпачев объясняет, как нескольким семьям ужиться под одной крышей.

Олеся с тремя детьми из-за войны переехала из Киева под Фастов в частный дом и приняла еще несколько семей беженцев. Сначала это должно было быть временно, но теперь уже нет. Всего под одной крышей живет 16 человек ― трое детей хозяев, двое подростков, двое пенсионеров и остальные взрослые. Всего в доме 5 отдельных комнат, однако возникают проблемы с нахождением общего языка.

Как нескольким семьям ужиться под одной крышей

Договоритесь о совместном или раздельном времени питания. Согласуйте «тихий час» ― время, когда все ведут себя тихо, чтобы дать другим отдохнуть.

Уместно составить расписание приема пищи, чтобы упростить сосуществование.

Правила устанавливает хозяин дома или уполномоченное им лицо.

Все должно основываться на взаимоуважении, правила устанавливает хозяин — он может и инициировать разговор.

Установите правила деликатно. Объясните людям, что это в ваших общих интересах.

Важно дать понять гостям, что это не для того, чтобы их обидеть, а для того, чтобы всем было удобно.

Зафиксируйте эти правила на бумаге. Также можно договориться о системе наказаний за их несоблюдение.

Если устные договоренности не работают, то следует зафиксировать правила на бумаге, а в худшем случае составить систему штрафов за нарушение.

Создайте общую кассу на еду и бытовые нужды.

Можно посчитать, сколько будет стоить проживание и еда на семью, и составить общий бюджет, куда все будут вносить свою долю. Нельзя пытаться всем угодить ― вы совершили хороший поступок и приютили людей, теперь важно организовать принципы проживания.

Распределяйте плату за коммунальные услуги.

Можно разделить коммунальную оплату с гостями и предложить им оплатить свою часть, если они в состоянии это сделать.

Избегайте разговоров, которые приводят к спорам и истощают всех.

Сейчас все на стрессе, люди себя накручивают из-за новостей, изводят друг друга. Не нужно лишний раз говорить о новостях ― если в доме 16 человек, вам вряд ли удастся не спорить.

Если вам постоянно дают нецелесообразные советы, вежливо игнорируйте их и поступайте по-своему.

Это отголоски коммунизма. Нужно мыслить иначе. Вам нужно с пониманием относиться к таким советам ― примите к сведению взгляды человека, однако вы не обязаны выполнять их. Поблагодарите за совет и делайте по-своему. Главная идея права — отстаивать границы в том, что вы разрешаете быть себе любым человеком, независимо от отношения к этому других людей.

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