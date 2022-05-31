Допомога психолога: що буде у випуску від 31 травня

У вівторок, 31 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Дмитро Карпачов дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У вівторок, 31.05.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Дмитро Карпачов поділиться порадами:

Що робити, якщо дитина боїться залишитися без мами після жахіть війни?

Що робити, якщо через війну ви змушені жити з родичами і скандалите?

Як переконати свекруху не хапати купу гуманітарної допомоги?

Що робити, якщо дитину цькують у школі?

Що робити, якщо гості живуть у вас більше, ніж ви домовилися?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 31 травня о 19:45 на СТБ!

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