У понеділок, 23 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

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«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ — Дмитро Карпачов, Андрій Жельветро та Світлана Арефнія — спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У понеділок, 23.05.2022, у новому випуску рубрики «Допомога психолога» Світлана Арефнія поділиться порадами:

Як припинити заїдати стрес?

Як говорити про погані новини, аби не нашкодити близькій людині?

Чому діти роблять погані вчинки одне одному і як із цим боротися?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 23 травня о 19:45 на СТБ!

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