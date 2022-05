Зґвалтування під час війни: допомога психолога

Росіяни порушують усі можливі міжнародні домовленості та правила ведення війни, вбивають та ґвалтують цивільних. Зараз на поверхню спливає все більше правди про нелюдські знущання, які росіяни вчиняють над українцями. У новій рубриці щоденного дайджесту «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Світлана Арефнія розповідає, як пережити зґвалтування під час війни, що робити жертвам та як їх підтримати.

Хлопець, ім’я якого з міркування безпеки змінили на Микита, із Краматорська. 8 квітня вони з мамою та 10-річною сестрою відправилися на вокзал для евакуації. Те, що дівчинці захотілося до туалету, врятувало їхні життя. Хлопець був вражений кількістю травмованих та убитих, а також понівечиними тілами після російського ракетного удару. Сім’ю погодилися вивезти до Дніпра якісь люди, проте дорога лежала через території, які контролювали росіяни. На російському блокпосту сталася жахлива річ, про яку українець хоче розповісти, щоб люди, які потрапили в таку ж ситуацію, не здавалися, не зробили нічого з собою, боролися та жили.

На блокпосту його завели у приміщення для перевірки документів, проте там 8 чоловіків приблизно його віку почали зґвалтування.

Ви герой в своїй історії, ви були безсилі щось зробити, проте захистили близьких. Ви залишаєтесь особистістю, яка вміє боротися та йти далі.

Це ворог зробив жахливі речі. Головне, щоб ви трималися за життя.

Ви шукаєте шляхи, як вирішити проблеми зі своїми переживаннями, ― і це вже кроки до перемоги.

Це зробити важко, дуже багато сорому. Проте, завдяки підтримці ви зможете побороти психологічні та емоційні складнощі.

Якщо залишилися наодинці з почуттями ― травма буде тільки погіршуватися. Будь-яке звернення до психолога чи психотерапевта ― конфіденційне.

Дайте людині відкритися, як вона вважає за потрібне, та просто будьте поруч. Не виказуйте відкрито свої співчуття, не кричіть, не жалійте.

Дуже важливо написати заяву, тому що це один із найгірших злочинів, який має бути покараний.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

