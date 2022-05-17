Изнасилование во время войны: допомога психолога

Допомога психолога: Как пережить изнасилование во время войны?
Россияне нарушают все возможные международные договоренности и правила ведения войны, убивают и насилуют гражданских. Сейчас на поверхность всплывает все больше правды о бесчеловечных издевательствах и групповых изнасилованиях, которые россияне учиняют над украинцами. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как пережить изнасилование во время войны, что делать жертвам и как их поддержать.
Парень, имя которого по соображениям безопасности сменили на Никита, родом из Краматорска. 8 апреля с мамой и 10-летней сестрой они отправились на вокзал для эвакуации. То, что девочке захотелось в туалет, спасло их жизни. Парень был поражен количеством травмированных и убитых, а также изувеченными телами после российского ракетного удара. Семью согласились вывезти в Днепр какие-то люди, однако дорога проходила через территории, контролируемые россиянами. На российском блокпосту произошла ужасная вещь, о которой украинец хочет рассказать, чтобы попавшие в такую же ситуацию не сдавались, не сделали ничего с собой, боролись и жили.
На блокпосту его завели в помещение для проверки документов, однако там 8 человек примерно его возраста совершили над ним изнасилование.
Как пережить изнасилование во время войны?
- Помните, что вы спасли жизнь себе и своим близким.
Вы герой в своей истории, вы были бессильны что-нибудь сделать, однако защитили близких. Вы остаетесь личностью, которая умеет бороться и идти дальше.
- Не вините себя.
Это враг сделал ужасные вещи. Главное, чтобы вы держались за жизнь.
- Помните, что жизнь после насилия не кончается.
Вы ищете пути, как решить проблемы со своими переживаниями, ― и это уже шаги к победе.
- Поделитесь с близкими случившимся.
Это сделать тяжело, очень много стыда. Однако благодаря поддержке вы сможете преодолеть психологические и эмоциональные сложности.
- Обратитесь за помощью к профессиональному психологу. Поддержка специалиста ускорит выздоровление.
Если остались наедине с чувствами ― травма будет только ухудшаться. Любое обращение к психологу или психотерапевту ― конфиденциальное.
- Советы для близких:
- не расспрашивайте подробности;
- откажитесь от оценок;
- будьте рядом.
Дайте человеку открыться, как он считает нужным и просто будьте рядом. Не высказывайте открыто свое сочувствие, не кричите, не жалейте.
- Обратитесь в правоохранительные органы.
Очень важно написать заявление, потому что это одно из самых ужасных преступлений, которое должно быть наказано.
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