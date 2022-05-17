Изнасилование во время войны: допомога психолога

Россияне нарушают все возможные международные договоренности и правила ведения войны, убивают и насилуют гражданских. Сейчас на поверхность всплывает все больше правды о бесчеловечных издевательствах и групповых изнасилованиях, которые россияне учиняют над украинцами. В новой рубрике ежедневного дайджеста «Все буде добре» — «Допомога психолога» ― Светлана Арефния рассказывает, как пережить изнасилование во время войны, что делать жертвам и как их поддержать.

Парень, имя которого по соображениям безопасности сменили на Никита, родом из Краматорска. 8 апреля с мамой и 10-летней сестрой они отправились на вокзал для эвакуации. То, что девочке захотелось в туалет, спасло их жизни. Парень был поражен количеством травмированных и убитых, а также изувеченными телами после российского ракетного удара. Семью согласились вывезти в Днепр какие-то люди, однако дорога проходила через территории, контролируемые россиянами. На российском блокпосту произошла ужасная вещь, о которой украинец хочет рассказать, чтобы попавшие в такую ​​же ситуацию не сдавались, не сделали ничего с собой, боролись и жили.

На блокпосту его завели в помещение для проверки документов, однако там 8 человек примерно его возраста совершили над ним изнасилование.

Как пережить изнасилование во время войны?

Помните, что вы спасли жизнь себе и своим близким.

Вы герой в своей истории, вы были бессильны что-нибудь сделать, однако защитили близких. Вы остаетесь личностью, которая умеет бороться и идти дальше.

Не вините себя.

Это враг сделал ужасные вещи. Главное, чтобы вы держались за жизнь.

Помните, что жизнь после насилия не кончается.

Вы ищете пути, как решить проблемы со своими переживаниями, ― и это уже шаги к победе.

Поделитесь с близкими случившимся.

Это сделать тяжело, очень много стыда. Однако благодаря поддержке вы сможете преодолеть психологические и эмоциональные сложности.

Обратитесь за помощью к профессиональному психологу. Поддержка специалиста ускорит выздоровление.

Если остались наедине с чувствами ― травма будет только ухудшаться. Любое обращение к психологу или психотерапевту ― конфиденциальное.

Советы для близких:

не расспрашивайте подробности;

откажитесь от оценок;

будьте рядом.

Дайте человеку открыться, как он считает нужным и просто будьте рядом. Не высказывайте открыто свое сочувствие, не кричите, не жалейте.

Обратитесь в правоохранительные органы.

Очень важно написать заявление, потому что это одно из самых ужасных преступлений, которое должно быть наказано.

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