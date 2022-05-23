В понедельник 23 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ — Дмитрий Карпачев, Андрей Жельветро и Светлана Арефния — общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В понедельник, 23.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:

Как перестать заедать стресс?

Как сообщать плохие новости, чтобы не навредить близкому человеку?

Почему дети совершают плохие поступки по отношению друг другу и как с этим бороться?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 23 мая в 19:45 на СТБ!

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