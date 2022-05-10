Допомога психолога: що буде у випуску від 11 травня

У середу, 11 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психологиня Світлана Арефнія дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Допомога психолога: Що робити, коли твій бізнес знаходиться на тимчасово окупованій території?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У середу, 11.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Світлана Арефнія поділиться порадами:

Як реагувати, якщо друзі не поділяють ваших поглядів на допомогу країні?

Що робити, якщо підліток вимагає дорогий подарунок?

Як не виміщати свою злість на близьких?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 11 травня о 19:45 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як позбутися тягаря відповідальності за близьких?

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.