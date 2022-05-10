Допомога психолога: что будет в выпуске от 11 мая

В среду, 11 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.

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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.

В среду, 11.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:

Как реагировать, если друзья не разделяют ваши взгляды на помощь стране?

Что делать, если подросток требует дорогостоящий подарок?

Как не вымещать свою злобу на близких?

Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Смотрите «Допомогу психолога» 11 мая в 19:45 на СТБ!

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