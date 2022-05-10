«Все буде добре. Допомога психолога»: что будет в выпуске от 11 мая?
В среду, 11 мая, в 19:45 в эфире телеканала СТБ выйдет новый выпуск рубрики «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре». В нем психолог Светлана Арефния ответит на наиболее актуальные вопросы украинцев во время войны. Подробности ― в материале.
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«Допомога психолога» ― 30-минутная программа с психологами, которым доверяют миллионы украинцев. В каждом выпуске эксперты СТБ общаются со зрителями, обратившимися за помощью к ним.
В среду, 11.05.2022, в новом выпуске рубрики «Допомога психолога» Светлана Арефния поделится советами:
- Как реагировать, если друзья не разделяют ваши взгляды на помощь стране?
- Что делать, если подросток требует дорогостоящий подарок?
- Как не вымещать свою злобу на близких?
Помните, что участником программы может стать любой зритель или зрительница из тех, кто отправит свой вопрос психологам в специальный чатбот в «Телеграме» @STB_dopomoha_psykholoha_bot.
Смотрите «Допомогу психолога» 11 мая в 19:45 на СТБ!
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