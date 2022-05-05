У четвер, 5 травня, о 19:45 в ефірі телеканалу СТБ вийде новий випуск рубрики «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре». У ньому психолог Андрій Жельветро дасть відповіді на найбільш актуальні запитання українців під час війни. Подробиці ― в матеріалі.

Більше на тему: Допомога психолога: Як перестати лякатися гучних звуків?

«Допомога психолога» — 30-хвилинна програма з психологами, яким довіряють мільйони українців. У кожному випуску експерти СТБ спілкуються з глядачами, які звернулися по допомогу до них.

У четвер, 05.05.2022, в новому випуску рубрики «Допомога психолога» Адрій Жельветро поділиться порадами:

Як вмовити батьків виїхати з окупованої території?

Переживаю, що за кордоном недостатньо співчувають українцям. Як бути?

Як припинити «жити на валізах» та почати адаптуватися у новій країні?

Як позбутися відчуття, що я роблю замало для країни в умовах війни?

Пам’ятайте, що учасником програми може стати будь-який глядач або глядачка з тих, хто відправить своє запитання психологам у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot.

Дивіться «Допомогу психолога» 5 травня о 19:45 на СТБ!

Більше на тему: Допомога психолога: Як допомогти літній людині адаптуватись у новій країні?



Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.