Сьогодні ми перевіримо поширені «формули ідеального тіла» в інтернеті! Вони стверджують: якщо ви успішно пройдете всього 4 тесту, то ви – володарка ідеальної фігури. Але ми вирішили перевірити, наскільки ці тести відповідають дійсності, та проконсультувалися з досвідченим хірургом, який кожен день стикається з «недосконалими» фігурами!

Ростислав Валіхновський – один із кращих пластичних хірургів країни, експерт шоу «Я Соромля свого тіла». Ростислав має понад 17 років практичного досвіду в хірургії, який він зміг отримати в Канаді. На його рахунку понад 7 тисяч успішних операцій і йому не раз доводилося рятувати життя пацієнту. Він ніколи не береться за пластичну хірургію без потреби.

Саме Ростислав Валіхновський допоміг визначити, з точки зору медицини, наскільки вірні формули ідеальної ваги і краси з інтернету.

Більше на тему: Яка їжа краще вгамовує голод?

Якщо взяти простий лист А4, і прикласти його до талії, то вона повинна повністю зникнути за ним. Дивно, але деякі пані примудряються заховати свій вигин талії за листом. Але багато хто не беруть до уваги зростання і будови кісток, тому можуть нагородити себе комплексом повноти.

Насправді ж, ширина аркуша А4 – 21 см, і це значить що талія в окружності повинна бути близько 50 см! А це вже завдасть шкоди загальному здоров’ю жінки. Тому, не варто сліпо вірити цій «формулі краси».

Існує ще один метод обчислення ідеальної фігури – за допомогою мобільного телефону. Його потрібно помістити в улоговинку між грудьми, і якщо він не впаде – ви пройшли тест. Надійка змогла утримати телефон! Тільки за допомогою сукні. Чому ж це практично неможливо і ніяк не відповідає нормам краси – відповів Ростислав Валінховскій:

«Навіть силіконові імплантати у грудях не здатні затримати телефон в улоговинці на довгий час. Із медичної точки зору, ця формула краси не має відповідних аргументів і жодним чином не здатна визначити ідеальні груди».

Більше на тему: Фігура як у супермоделі за місяць!

В інтернеті є тест, згідно з яким жінка повинна зуміти обхопити верхню частину стегна двома руками, і стегно повинно повністю поміститися в руках. На форумах є дівчата, які можуть похвалитися таким результатом, однак яке це має відношення до ідеальної фігури?

Жодного.

Така худоба таїть у собі порушення обмінними процесами в організмі, і може привести до анорексії. Навіть така струнка красуня, як Тетяна Бойко, не змогла досягти мети і зімкнути руками верхню частину стегна.

Також існує тест, який визначає ідеальні вигини ключиці. Згідно з ним, якщо дівчина здатна помістити в западину на ключиці яйце і утримати його – це ідеально.

Однак мало хто замислюється, в яких випадках виникає ця западина на ключиці. В окремих, рідкісних випадках, це може бути нормою. Але в більшості, це говорить про проблеми з м’язовою тканиною, поганою вентиляцією легенів. І в такому випадку дійсно варто звернутися до лікаря.

Так що не варто сліпо вірити д себе і своє тіло, і все буде добре! Любіть себе і своє тіло, і все буде добре!

Більше на тему: Вправи при варикозі від тренерки Аніти Луценко

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.