Багато жінок не можуть похвалитися стрункими ніжками та змушені ховати їх, надягаючи штани. А все через неприємної проблеми – варикоз! Щоб забути про нього і знову сміливо носити короткі сукні та спідниці, зірковий тренер Аніта Луценко розробила спеціальний комплекс вправ. Вона склала його відповідно до рекомендацій лікаря, тому регулярні тренування зможуть повністю зупинити розвиток хвороби на першій стадії!

Вправи необхідно робити сидячи. Зігнути ноги в колінах і з’єднати підошви. Притягнути стопи якомога ближче до тазу. Впираючись руками на підлогу позаду, витягнути корпус і розкрити грудну клітку. Необхідно максимально наблизити коліна до підлоги. Тримайте положення 1-2 хвилини.

У положенні лежачи зігнути ноги в колінах над животом, одну ногу випрямити, тягнутися коліном до голови. Випрямити другу ногу перпендикулярно тулубу. Повторити по 5 разів на кожну ногу.

Вправа робити в положенні лежачи. Витягнути руки вздовж тіла. На видиху підняти груди, прогнути спину і маківкою голови спертися в підлогу. Підняти прямі ноги під кутом 45 °. З’єднати долоні і тримати паралельно ногам. Бажано перебувати в цьому положенні близько хвилини.

Сісти на підлогу, тримати спину і ноги прямо. З’єднати ступні разом, тягнути носки до себе, потім від себе. Повторити 30 разів.

Спертися руками в підлогу, попу підняти вгору. Стопи з’єднати разом, зігніть одну ногу, повернуться в початкове положення. Чергуючи ноги, повторити 30 разів.

