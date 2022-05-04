Параметры идеальной фигуры: мифы и правда

Мы проверили распространенные «формулы идеального тела» в интернете! Они утверждают: если вы успешно пройдете всего 4 теста, то вы – обладательница идеальной фигуры. Но мы решили проверить, насколько эти тесты соответствуют действительности, и проконсультировались с опытным хирургом, который каждый день сталкивается с «неидеальными» фигурами!

Ростислав Валихновский – один из лучших пластических хирургов страны, эксперт проекта «Я соромлюсь свого тіла». Ростислав имеет более 17 лет практического опыта в хирургии, который он смог получить в Канаде. На его счету более 7 тысяч успешных операций и ему не раз приходилось спасать жизнь пациенту. Он никогда не берется за пластическую хирургию без надобности.

Именно Ростислав Валихновский помог определить, с точки зрения медицины, насколько верны формулы идеального веса и красоты из интернета.

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Талия

Если взять простой лист А4, и приложить его к талии, то она должна полностью скрыться за ним. Удивительно, но некоторые дамы умудряются спрятать свой изгиб талии за листом. Но многие не берут во внимание рост и строение костей, поэтому могут наградить себя комплексом полноты.

На самом же деле, ширина листа А4 – 21 см, и это значит что талия в окружности должна быть около 50 см! А это уже нанесет вред общему здоровью женщины. Поэтому не стоит слепо верить этой «формуле красоты».

Упругость груди

Существует еще один метод вычисления идеальной фигуры – с помощью мобильного телефона. Его нужно поместить в ложбинку между грудью, и если он не упадет – вы прошли тест. Наденька смогла удержать телефон! Только с помощью платья. Почему же это практически невозможно и никак не соответствует нормам красоты – ответил Ростислав Валинховский:

«Даже силиконовые имплантаты в груди не способны задержать телефон в ложбинке на долгое время. С медицинской точки зрения, эта формула красоты не имеет подходящих аргументов и никоим образом не способна определить идеальную грудь».

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Ноги

В интернете есть тест, согласно которому женщина должна суметь обхватить верхнюю часть бедра двумя руками, и бедро должно полностью поместиться в руках. На форумах есть девушки, которые могут похвастаться таким результатом, однако какое это имеет отношение к идеальной фигуре?

Абсолютно никакого. Такая худоба чревата обменными процессами в организме, и вполне может привести к анорексии. Даже такая красавица и худышка, как Татьяна Бойко, не смогла достичь цели и сомкнуть руками верхнюю часть бедра.

Изгибы ключицы

Также существует тест, который определяет идеальные изгибы ключицы. Согласно ему, если девушка способна поместить во впадину на ключице яйцо и удержать его – это идеально.

Однако мало кто задумывается, в каких случаях возникает эта впадина на ключице. В отдельных, редких случаях, это может быть нормой. Но в большинстве это говорит о проблемах с мышечной тканью, плохой вентиляцией легких. И в таком случае действительно стоит обратиться к врачу.

Так что не стоит слепо верить данным форумов из интернета! Любите себя и свое тело, и все буде добре!

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Video: Параметры идеальной фигуры: мифы и правда Насколько параметры идеальной фигуры из интернета соответствуют действительности и существуют ли вообще идеальные параметры женской фигуры, рассказал эксперт

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