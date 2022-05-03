Ракетний обстріл – що робити? Правила, які допоможуть урятувати життя | Все буде добре

Як захиститися у квартирі під час та після ракетного обстрілу
Побачити приліт ракети майже нереально, можна почути тільки звук. Якщо чуєте, це означає, що ракета пролетіла повз вас, але інші можуть прилетіти ближче. Ще є час піти в укриття! Як захиститися у квартирі під час ракетного обстрілу та після нього? Відповіді на ці запитання ви знайдете у проєкті «Все буде добре» «Надійні поради».
Фото: ДСНС/Facebook
Головне правило укриття: чим глибше – тим краще. А ще там мають бути мінімум два виходи, інакше після завалу вам важко буде вибратися. Найбільше звичайно підходить спеціально обладнане бомбосховище. Якщо таких немає поруч – просто спустіться на найближчу станцію метро. Не встигаєте – хоча б вийдіть на сходові марші, але тримайтеся подалі від вікон. Саме через це не підходять фойє на першому поверсі. Не стійте біля щитків чи на прольоті, а краще сядьте на сходи. У багатоповерхівці найбезпечніші поверхи – середні. Від 3 до 7. Верхні краще не використовувати. Також велика помилка думати, що безпечні перші поверхи – саме вони найбільше страждають від вибухової хвилі.
Якщо залишаєтеся в квартирі, то пам’ятайте – можна загинути не лише від прямого влучання ракети, а й через травми від уламків скла. Тому завчасно заклейте вікна скотчем, поставте на підвіконня пластикові бутилі з водою, меблі чи закрийте фанерою. Приберіть скляні, фарфорові, керамічні предмети у закриті шафи.
Де сховатися під час ракетного обстрілу: Якщо ви в кімнаті, сядьте у внутрішній кут, нижче за вікно і не навпроти дверей. Пам’ятайте і про правило двох стін, що мають відділяти вас від вулиці. Одна прийме удар на себе, а друга – захистить від уламків.
Попри те, шоу ванні немає вікон, це поганий варіант для схову! Там є дзеркало і плитка, які можуть розбитися і пошкодити вас, а також може бути бойлер чи газовий котел.
Під час обстрілу: 1. Сядьте або ляжте на підлогу 2. Закрийте голову руками 3. Заплющте очі, щоб захистити зір, дітям – закрийте вуха 4. Тримайте рот відкритим, щоб не отримати контузію 5. Намагайтеся спокійно дихати та рахуйте вибухи – це допоможе відволіктися та не панікувати
Що робити після того, як відбувся обстріл: залишайтеся в укритті щонайменше півгодини після закінчення залпів – мінімум 15 ще ведеться коригування вогню. Якщо ракета влучила в будинок, при виході тримайтеся стін без тріщин. Не збирайтеся групою там, де впала ракета, бо вона може детонувати або ж прилетить ще один снаряд. Повідомте служби безпеки про ракету (ДСНС (101) або Поліції (102), або 112). У разі пожежі чи диму дихайте через мокру ганчірку (якщо немає води – помочіться на неї), ховайтеся від диму ближче до підлоги, не йдіть у кімнати, які вже палають, не користуйтеся ліфтом.
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