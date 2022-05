Ракетний обстріл – що робити? Правила, які допоможуть урятувати життя | Все буде добре

Побачити приліт ракети майже нереально, можна почути тільки звук. Якщо чуєте, це означає, що ракета пролетіла повз вас, але інші можуть прилетіти ближче. Ще є час піти в укриття! Як захиститися у квартирі під час ракетного обстрілу та після нього? Відповіді на ці запитання ви знайдете у проєкті «Все буде добре» «Надійні поради».

Головне правило укриття: чим глибше – тим краще. А ще там мають бути мінімум два виходи, інакше після завалу вам важко буде вибратися. Найбільше звичайно підходить спеціально обладнане бомбосховище. Якщо таких немає поруч – просто спустіться на найближчу станцію метро. Не встигаєте – хоча б вийдіть на сходові марші, але тримайтеся подалі від вікон. Саме через це не підходять фойє на першому поверсі. Не стійте біля щитків чи на прольоті, а краще сядьте на сходи. У багатоповерхівці найбезпечніші поверхи – середні. Від 3 до 7. Верхні краще не використовувати. Також велика помилка думати, що безпечні перші поверхи – саме вони найбільше страждають від вибухової хвилі.

Якщо залишаєтеся в квартирі, то пам’ятайте – можна загинути не лише від прямого влучання ракети, а й через травми від уламків скла. Тому завчасно заклейте вікна скотчем, поставте на підвіконня пластикові бутилі з водою, меблі чи закрийте фанерою. Приберіть скляні, фарфорові, керамічні предмети у закриті шафи.

Де сховатися під час ракетного обстрілу: Якщо ви в кімнаті, сядьте у внутрішній кут, нижче за вікно і не навпроти дверей. Пам’ятайте і про правило двох стін, що мають відділяти вас від вулиці. Одна прийме удар на себе, а друга – захистить від уламків.

Попри те, шоу ванні немає вікон, це поганий варіант для схову! Там є дзеркало і плитка, які можуть розбитися і пошкодити вас, а також може бути бойлер чи газовий котел.

Під час обстрілу: 1. Сядьте або ляжте на підлогу 2. Закрийте голову руками 3. Заплющте очі, щоб захистити зір, дітям – закрийте вуха 4. Тримайте рот відкритим, щоб не отримати контузію 5. Намагайтеся спокійно дихати та рахуйте вибухи – це допоможе відволіктися та не панікувати

Що робити після того, як відбувся обстріл: залишайтеся в укритті щонайменше півгодини після закінчення залпів – мінімум 15 ще ведеться коригування вогню. Якщо ракета влучила в будинок, при виході тримайтеся стін без тріщин. Не збирайтеся групою там, де впала ракета, бо вона може детонувати або ж прилетить ще один снаряд. Повідомте служби безпеки про ракету (ДСНС (101) або Поліції (102), або 112). У разі пожежі чи диму дихайте через мокру ганчірку (якщо немає води – помочіться на неї), ховайтеся від диму ближче до підлоги, не йдіть у кімнати, які вже палають, не користуйтеся ліфтом.

