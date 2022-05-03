Ракетный обстрел — что делать? Правила, которые помогут спасти жизнь | Все буде добре

Увидеть прилет ракеты почти нереально, можно услышать только звук. Если вы слышите, это значит, что ракета пролетела мимо вас, но другие могут прилететь ближе. Еще есть время уйти в укрытие! Как защититься в квартире во время ракетного обстрела и после него? Ответы на эти вопросы вы найдете в проекте «Все буде добре» «Надійні поради».

Фото: ДСНС/Facebook

Главное правило укрытия: чем глубже – тем лучше. А еще там должно быть минимум два выхода, иначе после завала вам трудно будет выбраться. Наиболее обычно подходит специально оборудованное бомбоубежище. Если таковых нет рядом – просто спуститесь на ближайшую станцию ​​метро. Не успеваем – хотя бы выйдите на лестничные ступеньки, но держитесь подальше от окон. Именно поэтому не подходят фойе на первом этаже. Не стойте у щитков или на пролете, а лучше сядьте на лестницу. В многоэтажке самые безопасные этажи – средние. От 3 до 7. Верхние лучше не использовать. Также велика ошибка думать, что безопасны первые этажи – именно они больше всего страдают от взрывной волны.

Если остаетесь в квартире, то помните – можно погибнуть не только от прямого попадания ракеты, но и из-за травм от обломков стекла. Поэтому заранее заклейте окна скотчем, поставьте на подоконник пластиковые бутыли с водой, мебель или закройте фанерой. Уберите стеклянные, фарфоровые, керамические предметы в закрытые шкафы.

Где спрятаться во время ракетных обстрелов: Если вы в комнате, сядьте во внутренний угол, ниже окна и не напротив двери. Помните и о правиле двух стен, которые должны отделять вас от улицы. Одна примет удар на себя, а вторая – защитит от обломков.

Несмотря на то, что у ванной нет окон, это плохой вариант для хранения! Есть зеркало и плитка, которые могут разбиться и повредить вас, а также может быть бойлер или газовый котел.

При обстреле: 1. Сядьте или лягте на пол 2. Закройте голову руками 3. Закройте глаза, чтобы защитить зрение, детям – закройте уши 4. Держите рот открытым, чтобы не получить контузию 5. Старайтесь спокойно дышать и считайте взрывы – это поможет отвлечься и не паниковать

Что делать после того, как произошел обстрел: оставайтесь в укрытии не менее получаса после окончания залпов – минимум 15 (еще ведется корректировка огня). Если ракета попала в здание, при выходе держитесь стенок без трещин. Не собирайтесь группой там, где упала ракета, потому что она может детонировать или прилетит еще один снаряд. Сообщите службу безопасности ракет (ДСНС (101) или Полиции (102), или 112). В случае пожара или дыма дышите через мокрую тряпку (если нет воды – помочитесь на нее), прячьтесь от дыма поближе к полу, не идите в пылающие комнаты, не пользуйтесь лифтом.

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