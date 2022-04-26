Війна ― це величезний стрес не лише для дорослих, а й для дітей. Зокрема для підлітків, які переживають перехідний вік. Як поводитися, якщо ваша дитина дивиться приголомшливі фото з війни? Порадами ділиться Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

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За два місяці війни росія скоїла таку кількість воєнних злочинів, що фото доказів їх можна знайти безліч. Та чи варто підліткам бачити такі кадри? Відповідь дає психолог Андрій Жельветро.

Як поводитися, якщо підліток дивиться фото з війни?

Дізнайтеся, що відчуває дитина, і поділіться власними думками щодо переглянутих світлин. Проте не варто нав’язувати власні почуття. Домовтеся, що такий контент переглядатимете разом . А відтак будете його обговорювати. Наприклад, ставте дитині запитання: «Що ти про це думаєш? Що відчуваєш?». Пам’ятайте, що для підлітків важливо підкреслювати цінність їхніх думок, навіть якщо ви в чомусь не згодні. Тому що вони вже почувають себе дорослими. Будьте прикладом ― проводьте менше часу в гаджетах і сфокусуйтеся на вирішенні буденних питань . Налагоджуйте побут, підтримуйте добробут. В ідеалі ― залучіть до побутових справ і підлітка.

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