Війна ― це величезний стрес не лише для дорослих, а й для дітей. Зокрема для підлітків, які переживають перехідний вік. Як поводитися, якщо ваша дитина дивиться приголомшливі фото з війни? Порадами ділиться Андрій Жельветро в рубриці «Допомога психолога» щоденного дайджесту «Все буде добре».

За два місяці війни росія скоїла таку кількість воєнних злочинів, що фото доказів їх можна знайти безліч. Та чи варто підліткам бачити такі кадри? Відповідь дає психолог Андрій Жельветро.

Потрібна допомога психолога під час війни? Пиши у спеціальний чатбот у телеграмі @STB_dopomoha_psykholoha_bot і ставай героєм рубрики «Все буде добре».

