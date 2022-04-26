Война ― это огромный стресс не только для взрослых, но и для детей. В частности, для подростков, которые переживают переходной возраст. Как себя вести, если ваш ребенок смотрит шокирующие фото с войны? Советами делится Андрей Жельветро в рубрике «Допомога психолога» ежедневного дайджеста «Все буде добре».

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За два месяца войны рф совершила такое количество военных преступлений, что фото подтверждений их можно найти бесконечное множество. Но стоит ли подросткам видеть подобные кадры? Ответ дает психолог Андрей Жельветро.

Как себя вести, если подросток смотрит фото с войны?

Узнайте, что чувствует ребенок, и поделитесь своими мыслями о просмотренных фотографиях. Однако не следует навязывать свои чувства. Договоритесь, что подобный контент будете просматривать вместе . А потом будете его обсуждать. Например, задайте ребенку вопрос: «Что ты об этом думаешь? Что чувствуешь?». Помните, что для подростков важно подчеркивать ценность их мыслей, даже если вы в чем-то не согласны. Потому что они чувствуют себя взрослыми. Будьте примером ― проводите меньше времени в гаджетах и ​​сфокусируйтесь на решении повседневных вопросов . Налаживайте быт, поддерживайте благополучие. В идеале ― приобщите к бытовым делам и подростка.

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