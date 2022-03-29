Як швидко та легко можна приготувати домашні пельмені без особливих зусиль? Рецепт пельменів читайте в нашому матеріалі.

Інгредієнти:

борошно — 3 скл.

3 скл. сіль

кип’ячена вода — 150 г

150 г олія — 20 г

20 г молотий перець

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Спосіб приготування:

Додаємо до борошна трохи солі та засипаємо у кухонну машину. Заливаємо 150 г кип’яченої води та 20 г олії, вмикаємо машину, аби вимісити тісто. Коли тісто буде готове, починаємо його розкачувати. Потім за допомогою склянки вирізаємо на тісті кружальця, в які кладемо трохи фаршу, та ліпимо пельмені. Тим часом ставимо на плиту воду та доводимо її до кипіння. Коли вода закипить, кидаємо в неї пельмені та варимо до повної готовності. У готовий продукт додаємо трохи вершкового масла та молотого перцю.

Video: Пельмені домашні: рецепт приготування від «Все буде добре» Як готувати домашні пельмені? Рецепт від Все буде добре допоможе вам зробити домашні пельмені швидко і просто

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