Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
Все проекты
ua
Все буде добре

Пельмени домашние: рецепт приготовления от «Все буде добре»

03.08.2022

Как быстро и легко можно приготовить домашние пельмени без особых усилий? Рецепт пельменей читайте в нашем материале.

пельмени

Ингредиенты:

  • мука — 3 ст.
  • соль
  • кипяченая вода — 150 г
  • масло — 20 г
  • молотый перец

Больше по теме: Как приготовить тесто на пельмени: рецепт от Евгения Клопотенко

Способ приготовления:

  1. Добавляем в муку немного соли и засыпаем в кухонную машину.
  2. Заливаем 150 г кипяченой воды и 20 г масла, включаем машину, чтобы вымесить тесто.
  3. Когда тесто будет готово, начинаем его раскатывать.
  4. Затем с помощью стакана вырезаем на тесте кружки, в которые кладем понемногу фарша, и лепим пельмени.
  5. Тем временем ставим на плиту воду и доводим ее до кипения.
  6. Когда вода закипит, бросаем в нее пельмени и варим до полной готовности.
  7. В готовый продукт добавляем немного сливочного  масла и молотого перца.

Video: Пельмени домашние: рецепт приготовления от «Все буде добре»

Как готовить домашние пельмени? Рецепт пельменей домашних от Все буде добре поможет вам сделать вкусное блюдо быстро и просто

Больше по теме: Как приготовить фарш: мастер-класс от Микаэля Арояна

Читайте нас також в Viber і Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
как сварить кукурузу
Все буде добре

Как выбрать и приготовить кукурузу

 Домашние пельмени: рецепт пошагово
Все буде добре

Грибная солянка: простой рецепт приготовления

 макаруны
Все буде добре

Макаруны с мукой из нута: рецепт от Лизы Глинской

 Домашние пельмени: рецепт пошагово
Все буде добре

Как уберечь новорожденного ребенка от сглаза

 сырники рецепт
Все буде добре

Простой рецепт сырников

 фаршированные баклажаны
Все буде добре

Закуска из баклажанов от ведущей Надежды Матвеевой
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить