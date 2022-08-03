Домашние пельмени: рецепт пошагово

Пельмени домашние: рецепт приготовления от «Все буде добре»

Как быстро и легко можно приготовить домашние пельмени без особых усилий? Рецепт пельменей читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

мука — 3 ст.

3 ст. соль

кипяченая вода — 150 г

масло — 20 г

20 г молотый перец

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Способ приготовления:

Добавляем в муку немного соли и засыпаем в кухонную машину. Заливаем 150 г кипяченой воды и 20 г масла, включаем машину, чтобы вымесить тесто. Когда тесто будет готово, начинаем его раскатывать. Затем с помощью стакана вырезаем на тесте кружки, в которые кладем понемногу фарша, и лепим пельмени. Тем временем ставим на плиту воду и доводим ее до кипения. Когда вода закипит, бросаем в нее пельмени и варим до полной готовности. В готовый продукт добавляем немного сливочного масла и молотого перца.

Video: Пельмени домашние: рецепт приготовления от «Все буде добре» Как готовить домашние пельмени? Рецепт пельменей домашних от Все буде добре поможет вам сделать вкусное блюдо быстро и просто

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