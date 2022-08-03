Домашні пельмені: рецепт покроково

Пельмені домашні: рецепт приготування від «Все буде добре»
03.08.2022
Як швидко та легко можна приготувати домашні пельмені без особливих зусиль? Рецепт пельменів читайте в нашому матеріалі.
Інгредієнти:
- борошно — 3 скл.
- сіль
- кип’ячена вода — 150 г
- олія — 20 г
- молотий перець
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Спосіб приготування:
- Додаємо до борошна трохи солі та засипаємо у кухонну машину.
- Заливаємо 150 г кип’яченої води та 20 г олії, вмикаємо машину, аби вимісити тісто.
- Коли тісто буде готове, починаємо його розкачувати.
- Потім за допомогою склянки вирізаємо на тісті кружальця, в які кладемо трохи фаршу, та ліпимо пельмені.
- Тим часом ставимо на плиту воду та доводимо її до кипіння.
- Коли вода закипить, кидаємо в неї пельмені та варимо до повної готовності.
- У готовий продукт додаємо трохи вершкового масла та молотого перцю.
Video: Пельмені домашні: рецепт приготування від «Все буде добре»
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