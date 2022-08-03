Домашні пельмені: рецепт покроково

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Все буде добре

Пельмені домашні: рецепт приготування від «Все буде добре»

03.08.2022

Як швидко та легко можна приготувати домашні пельмені без особливих зусиль? Рецепт пельменів читайте в нашому матеріалі.

пельмени

Інгредієнти:

  • борошно — 3 скл.
  • сіль
  • кип’ячена вода — 150 г
  • олія — 20 г
  • молотий перець

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Спосіб приготування:

  1. Додаємо до борошна трохи солі та засипаємо у кухонну машину.
  2. Заливаємо 150 г кип’яченої води та 20 г олії, вмикаємо машину, аби вимісити тісто.
  3. Коли тісто буде готове, починаємо його розкачувати.
  4. Потім за допомогою склянки вирізаємо на тісті кружальця, в які кладемо трохи фаршу, та ліпимо пельмені.
  5. Тим часом ставимо на плиту воду та доводимо її до кипіння.
  6. Коли вода закипить, кидаємо в неї пельмені та варимо до повної готовності.
  7. У готовий продукт додаємо трохи вершкового масла та молотого перцю.

Video: Пельмені домашні: рецепт приготування від «Все буде добре»

Як готувати домашні пельмені? Рецепт від Все буде добре допоможе вам зробити домашні пельмені швидко і просто

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