як просити вибачення за зраду

Чи можна пробачити зраду чоловіка та жити разом далі? Напевно, це залежить від того, наскільки люди кохають один одного. Але інколи і найсильніші почуття не можуть витримати таких випробувань. Експерт «Все буде добре» Оксана Зайцева знає, як правильно попросити пробачення за зраду. Уважно занотуйте та рятуйте свій шлюб! Більше про те, як просити пробачення за зраду, – в матеріалі.

Тобто мета чоловіка не отримати пробачення, а позбутися вини. Розкаяння чоловіка має бути щирим, а дії направлені на спокуту вини перед дружиною. Якщо ж аргументи та дії чоловіка зводяться до отримання пробачення заради власних цілей, розумна жінка одразу це відчує. Навіть якщо жінка прийме таке вибачення, пізніше це виллється у ще більший конфлікт.

Перший аспект цієї проблеми – чоловіки не переймаються особливостями жінки – можуть купити квіти, на які у жінки алергія, замість того, щоб дізнатися, які квіти вона любить.

Другий аспект – чоловіки часто не усвідомлюють, за що саме вони просять пробачення. Тобто варто зрозуміти, що саме образило жінку в цій ситуації. Корінь проблеми може бути не в тому, що чоловік мав зв’язок з іншою жінкою, а в тому, що він надав перевагу іншій жінці!

Перед тим, як просити пробачення, варто спокійно поговорити з коханою, дізнатись, в чому полягає корінь проблеми.

Вам може завадити і неготовність жінки прощати. В такій ситуації чоловік має бути якомога делікатнішим. Варто відкинути на другий план власний егоїзм і дати час осмислити ситуацію, пережити її. Жінка має бути готова до дій чоловіка. І коли вона буде готова – слід не проґавити момент, бо, якщо жінка перегорить, шансу повернути її у вас уже не буде.

Як краще просити пробачення у дружини за зраду? Реалізуйте її давню мрію! Зробіть для неї те, на що у вас завжди не вистачало часу. Жінки, звісно, люблять слухати про те, як їх кохають чоловіки і на які вчинки готові заради них, але хотілось би побачити і якісь дії.

