Возможно ли простить измену мужа и жить с этим дальше? Наверное, это зависит от того, насколько люди любят друг друга. Но иногда и сильные чувства не могут выдержать таких испытаний. Эксперт «Все буде добре» Оксана Зайцева знает, как правильно попросить прощения за измену. Запоминайте, что нужно для того, чтобы спасти ваш брак! Больше о том, как просить прощения за измену, – в материале.

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Ошибки, которые совершают мужчины, когда просят прощения

Мужчина просит прощения не для жены, а для себя.

То есть цель мужчины не получить прощение, а избавиться от вины. Раскаяние должно быть искренним, а действия направлены на искупление вины перед женой. Если же аргументы и действия мужчины сводятся к получению прощения ради собственных целей, умная женщина сразу это почувствует. Даже если женщина примет такое извинение, позже это выльется в еще больший конфликт.

Мужчина просит прощения, пренебрегая интересами женщины.

Первый аспект этой проблемы – мужчины не задумываются над особенностями женщины, они могут купить цветы, на которые у жены аллергия, вместо того, чтобы узнать, какие цветы она любит.

Второй аспект – мужчины часто не осознают, за что именно они просят прощения. То есть им стоит понять, что именно оскорбило женщину в этой ситуации. Корень проблемы может быть не в том, что человек был с другой женщиной, а в том, что он предпочел другую женщину!

Перед тем, как просить прощения, стоит спокойно поговорить с любимой, выяснить, в чем заключается корень проблемы.

Вам может помешать и неготовность женщины прощать. В такой ситуации вы должны быть как можно деликатнее. Стоит отбросить на второй план собственный эгоизм и дать время на то, чтобы осмыслить ситуацию, пережить ее. Женщина должна быть готова к действиям мужчины. И только когда это произойдет, следует не упустить момент, потому что, если женщина перегорит, шанса вернуть ее у вас уже не будет.

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Как лучше просить прощения у жены за измену? Реализуйте ее давнюю мечту! Сделайте для нее то, на что у вас всегда не хватало времени. Женщины, конечно, любят слушать о том, как их любят и на какие поступки готовы ради них, но им бы хотелось увидеть и действия.

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