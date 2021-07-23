Малиновий лікер: рецепт від Сергія Калініна
23.07.2021
Справді, ягідні наливки корисні в невеликих дозах. Зміцнюють імунітет, і більшість вітамінів зберігається. Але це за умови, що все зроблено правильно, щоб вітаміни не випарувалися під час варіння. Всі секрети приготування розповів кулінар Сергій Калінін!
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Складники:
- Малина – 800 г
- Листя вишні – 50 шт.
- Вода – 1 л
- Горілка – 1 л
- Цукор – 1 кг
- М’ята – 25 г
- Розмарин – 10 г
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Спосіб приготування:
- Покладіть у каструлю малину (можна другосортну, почавлену), листочки вишні, м’яту, листя розмарину і залийте кип’яченою водою. На повільному вогні прокип’ятіть 5 хвилин.
- Проварену суміш перелийте в банку. Щільно закрийте її кришкою і залиште в холодильнику на добу.
- Процідіть суміш крізь друшляк або марлю.
- Далі потрібно приготувати сироп для настоянки. Для цього цукор (4 ст. л.) висипте на сковороду з 1 ст. л. води і доведіть до стану цукрового сиропу.
- Влийте сироп, який настоявся, в раніше підготовлену суміш і ще раз прокип’ятіть зо 5 хвилин.
- Далі суміш із сиропом повинна охолонути. Дайте їй хоча б 1–2 години.
- Тепер до цього малинового сиропу потрібно додати горілку.
- Напій має добре настоятися, тому залишаємо його на добу в холодильнику.
Video: Малиновий лікер: рецепт від Сергія Калініна
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