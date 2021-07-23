Действительно, ягодные наливки полезны в небольших дозах. Укрепляют иммунитет, и большинство витаминов сохраняется. Но это при условии, что все сделано правильно, чтобы витамины не испарились при варке. Все секреты готовки рассказал кулинар Сергей Калинин!

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Ингредиенты:

Малина – 800 г

Листья вишни – 50 шт

Вода – 1 л

Водка – 1 л

Сахар – 1 кг

Мята – 25 г

Розмарин – 10 г

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Способ приготовления:

Положите в кастрюлю малину (можно второсортную, подавленную), листочки вишни, мяту, листья розмарина и залейте кипяченой водой. На медленном огне прокипятите 5 минут. Проваренную смесь перелейте в банку. Плотно закройте ее крышкой и оставьте в холодильнике на сутки. Процедите смесь через дуршлаг или марлю. Далее нужно приготовить сироп для настойки. Для этого сахар (4 ст. л.) высыпьте на сковороду с 1 ст. л. воды и доведите до состояния сахарного сиропа. Влейте сироп, который настоялся, в ранее приготовленную смесь и еще раз прокипятите около 5 минут. Далее смесь с сиропом должна остыть. Дайте ей хотя бы 1 – 2 часа. Теперь к этому малиновому сиропу нужно добавить водку. Напиток должен как следует настояться, поэтому оставляем его на сутки в холодильнике.

Video: Малиновый ликер: рецепт от Сергея Калинина Как приготовить малиновый ликер? Рецепт приготовления пошагово от Сергея Калинина

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