Малиновый ликер: рецепт от Сергея Калинина
23.07.2021
Действительно, ягодные наливки полезны в небольших дозах. Укрепляют иммунитет, и большинство витаминов сохраняется. Но это при условии, что все сделано правильно, чтобы витамины не испарились при варке. Все секреты готовки рассказал кулинар Сергей Калинин!
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Ингредиенты:
- Малина – 800 г
- Листья вишни – 50 шт
- Вода – 1 л
- Водка – 1 л
- Сахар – 1 кг
- Мята – 25 г
- Розмарин – 10 г
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Способ приготовления:
- Положите в кастрюлю малину (можно второсортную, подавленную), листочки вишни, мяту, листья розмарина и залейте кипяченой водой. На медленном огне прокипятите 5 минут.
- Проваренную смесь перелейте в банку. Плотно закройте ее крышкой и оставьте в холодильнике на сутки.
- Процедите смесь через дуршлаг или марлю.
- Далее нужно приготовить сироп для настойки. Для этого сахар (4 ст. л.) высыпьте на сковороду с 1 ст. л. воды и доведите до состояния сахарного сиропа.
- Влейте сироп, который настоялся, в ранее приготовленную смесь и еще раз прокипятите около 5 минут.
- Далее смесь с сиропом должна остыть. Дайте ей хотя бы 1–2 часа.
- Теперь к этому малиновому сиропу нужно добавить водку.
- Напиток должен как следует настояться, поэтому оставляем его на сутки в холодильнике.
Video: Малиновый ликер: рецепт от Сергея Калинина
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