У студії «Все буде добре» відоміший стиліст і перукар В’ячеслав Дюденко розповів, як готувати стейк у шоколаді. Рецепт цієї незвичайної, але простої в приготуванні страви читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

М’ясо для стейків – 2 порційні куски

Вино червоне сухе – 200 мл

Цибуля шалот – 1 од.

Розмарин – 1 гілочка

Курячий бульйон – 80 мл

Томатна паста – 1/2 ст. л.

Вершкове масло – 30 г

Шоколад – 40 г

Сіль

Суміш перців

Оливкова олія для смаження

Приготування:

М’ясо злегка розім’яти, натискаючи великими пальцями. У розігріту сковороду налити трохи оливкового масла, обсмажити м’ясо з двох сторін (близько 5 хвилин на сторону), потім викласти його на фольгу, посолити і загорнути – так воно буде доходити до готовності. У тій же сковороді готуємо соус для стейків. Для цього наливаємо в неї вино, чекаємо, щоб випарувався алкоголь, дрібно ріжемо цибулю і відправляємо її в сковороду, додаємо бульйон і тушкуємо. Потім додаємо томатну пасту, вершкове масло, розмарин і перець, а в останню чергу – шматочки шоколаду. Виймаємо м’ясо з фольги, розкладаємо по тарілках і поливаємо соусом.

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Video: Стейк у шоколаді від В’ячеслава Дюденка Як приготувати стейк в шоколаді? Читайте покроковий рецепт стейка в шоколаді від відомого перукара-стиліста В'ячеслава Дюденка