В студии «Все буде добре» известный стилист и парикмахер Вячеслав Дюденко рассказал, как приготовить стейк в шоколаде. Рецепт этого необычного, но простого в приготовлении блюда читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

Мясо для стейка – 2 порционных куска

Вино красное сухое – 200 мл

Лук шалот – 1 шт.

Розмарин – 1 веточка

Куриный бульон – 80 мл

Томатная паста – 1/2 ст. л.

Сливочное масло – 30 г

Шоколад – 40 г

Соль

Смесь перцев

Масло оливковое для жарки

Приготовление:

Мясо слегка размять, надавливая большими пальцами. В разогретую сковороду налить немного оливкового масла, обжарить мясо с двух сторон (около 5 минут на сторону), затем выложить его на фольгу, посолить и завернуть — так оно будет доходить до готовности. В той же сковороде готовим соус для стейков. Для этого наливаем в нее вино, ждем, чтобы выпарился алкоголь, мелко режем лук и отправляем его в сковороду, добавляем бульон и тушим. Затем добавляем томатную пасту, сливочное масло, розмарин и перец, а в последнюю очередь — кусочки шоколада. Вынимаем мясо из фольги, раскладываем по тарелкам и поливаем соусом.

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Video: Стейк в шоколаде от Вячеслава Дюденко Как приготовить стейк в шоколаде? Читайте пошаговый рецепт стейка в шоколаде от известного парикмахера-стилиста Вячеслава Дюденко