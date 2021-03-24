Хотите удивить семью или гостей чем-то вкусненьким? Предлагаем вам приготовить стейк и приправить его нашим фирменным соусом — все будут в восторге. Читайте рецепт коньячного соуса для стейка от «Все буде добре».

Ингредиенты:

коньяк

соль

перец

сливочное масло — 30 г

Больше по теме: Киевский торт: рецепт пошаговый

Способ приготовления:

Сначала обжариваем стейк и на мясном соке, который остался после него на сковородке, готовим соус. Наливаем в сковороду коньяк и ставим на медленный огонь. Затем добавляем 1 ч. л. сахара и масло. Когда масло растопилось, солим смесь по вкусу. Через несколько минут соус загустеет, тогда снимаем его с огня, нарезаем стейк и поливаем мясо приготовленным соусом.

Video: Коньячный соус для стейка: рецепт от «Все буде добре» Коньячный соус для стейка по рецепту от Все буде добре. Рецепт коньячного соуса для стейка пошагово