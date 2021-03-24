Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Коньячный соус для стейка: рецепт от «Все буде добре»

24.03.2021

Хотите удивить семью или гостей чем-то вкусненьким? Предлагаем вам приготовить стейк и приправить его нашим фирменным соусом — все будут в восторге. Читайте рецепт коньячного соуса для стейка от «Все буде добре».

соус для стейка

Ингредиенты:

  • коньяк
  • соль
  • перец
  • сливочное масло — 30 г

Больше по теме: Киевский торт: рецепт пошаговый

Способ приготовления:

  1. Сначала обжариваем стейк и на мясном соке, который остался после него на сковородке, готовим соус.  
  2. Наливаем в сковороду коньяк и ставим на медленный огонь.
  3. Затем добавляем 1 ч. л. сахара и масло.
  4. Когда масло растопилось, солим смесь по вкусу.
  5. Через несколько минут соус загустеет, тогда снимаем его с огня, нарезаем стейк и поливаем мясо приготовленным соусом.

Video: Коньячный соус для стейка: рецепт от «Все буде добре»

Коньячный соус для стейка по рецепту от Все буде добре. Рецепт коньячного соуса для стейка пошагово

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить