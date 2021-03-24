Коньячный соус для стейка: рецепт от «Все буде добре»
24.03.2021
Хотите удивить семью или гостей чем-то вкусненьким? Предлагаем вам приготовить стейк и приправить его нашим фирменным соусом — все будут в восторге. Читайте рецепт коньячного соуса для стейка от «Все буде добре».
Ингредиенты:
- коньяк
- соль
- перец
- сливочное масло — 30 г
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Способ приготовления:
- Сначала обжариваем стейк и на мясном соке, который остался после него на сковородке, готовим соус.
- Наливаем в сковороду коньяк и ставим на медленный огонь.
- Затем добавляем 1 ч. л. сахара и масло.
- Когда масло растопилось, солим смесь по вкусу.
- Через несколько минут соус загустеет, тогда снимаем его с огня, нарезаем стейк и поливаем мясо приготовленным соусом.
Video: Коньячный соус для стейка: рецепт от «Все буде добре»
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