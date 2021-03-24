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Коньячний соус для стейка: рецепт від «Все буде добре»

24.03.2021

Хочете здивувати родину чи гостей чимось смачненьким? Пропонуємо вам приготувати стейк і приправити його нашим фірмовим соусом — усі будуть у захваті. Читайте рецепт коньячного соусу для стейка від «Все буде добре».

Інгредієнти:

  • коньяк
  • сіль
  • перець
  • вершкове масло — 30 г

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Спосіб приготування:

  1. Спочатку смажимо стейк і на м’ясному соці, який залишився після нього на сковорідці, готуємо соус.
  2. Наливаємо у сковорідку коньяк і ставимо на повільний вогонь.
  3. Потім додаємо 1 ч. л. цукру та масло.
  4. Коли масло розтане, солимо суміш за смаком.
  5. За кілька хвилин соус загусне, тоді знімаємо його з вогню, нарізаємо стейк і поливаємо м’ясо приготованим соусом.

Video: Коньячний соус для стейка: рецепт від «Все буде добре»

Коньячний соус для стейка за рецептом від Все буде добре. Рецепт коньячного соусу для стейка покроково

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