Коньячний соус для стейка: рецепт від «Все буде добре»
24.03.2021
Хочете здивувати родину чи гостей чимось смачненьким? Пропонуємо вам приготувати стейк і приправити його нашим фірмовим соусом — усі будуть у захваті. Читайте рецепт коньячного соусу для стейка від «Все буде добре».
Інгредієнти:
- коньяк
- сіль
- перець
- вершкове масло — 30 г
Більше на тему: Київський торт: рецепт покроковий
Спосіб приготування:
- Спочатку смажимо стейк і на м’ясному соці, який залишився після нього на сковорідці, готуємо соус.
- Наливаємо у сковорідку коньяк і ставимо на повільний вогонь.
- Потім додаємо 1 ч. л. цукру та масло.
- Коли масло розтане, солимо суміш за смаком.
- За кілька хвилин соус загусне, тоді знімаємо його з вогню, нарізаємо стейк і поливаємо м’ясо приготованим соусом.
Video: Коньячний соус для стейка: рецепт від «Все буде добре»
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=