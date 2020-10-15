Стейк рибай: рецепт от шеф-повара
15.10.2020
Хотите готовить так же, как шеф-повар? Начните удивлять своих гостей уже с сегодняшнего дня. Стейк рибай по рецепту шеф-повара Александра Якутова не оставит равнодушным ни одного любителя мясных блюд. Подробный рецепт аппетитного стейка рибай читайте в нашем материале.
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Ингредиенты:
(На 2 порции)
- стейк рибай – 2 шт.
- подсолнечное масло – 20 мл
- соль – 8 г
- черный молотый перец – 6 г
- сливочное масло – 20 г
- розмарин – 1 веточка
Приготовление:
- Порежьте мясо на куски поперек волокон толщиной примерно 3 см.
- Разогрейте на сковороде 1 ст. л. подсолнечного масла.
- С обеих сторон натрите стейк солью и черным молотым перцем и переложите на раскаленную сковородку. Поджарьте его с обеих сторон почти до полной готовности.
- Добавьте 20 г сливочного масла и веточку розмарина и обжарьте его с обеих сторон еще в течение 30 секунд.
- Уберите стейк со сковородки и дайте ему «отдохнуть», завернув в фольгу, минимум на 2 минуты.
- Подавайте стейк с соусом и овощами на ваш вкус.
Время приготовления стейка зависит от степени прожарки, который вы хотите:
RARE – готовят по 1–2 минуты с каждой стороны, затем оставляют «отдыхать» под фольгой на 9 минут. Температура внутри стейка – 50 °C.
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