Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg0K

Стейк рибай: рецепт от шеф-повара

15.10.2020

Хотите готовить так же, как шеф-повар? Начните удивлять своих гостей уже с сегодняшнего дня. Стейк рибай по рецепту шеф-повара Александра Якутова не оставит равнодушным ни одного любителя мясных блюд. Подробный рецепт аппетитного стейка рибай читайте в нашем материале.

стейк рибай

Больше по теме: Рулет из ячневой крупы с беконом и грибами: рецепт Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

(На 2 порции)

  • стейк рибай – 2 шт.
  • подсолнечное масло – 20 мл
  • соль – 8 г
  • черный молотый перец – 6 г
  • сливочное масло – 20 г
  • розмарин – 1 веточка

Приготовление:

  1. Порежьте мясо на куски поперек волокон толщиной примерно 3 см.
  2. Разогрейте на сковороде 1 ст. л. подсолнечного масла.
  3. С обеих сторон натрите стейк солью и черным молотым перцем и переложите на раскаленную сковородку. Поджарьте его с обеих сторон почти до полной готовности.
  4. Добавьте 20 г сливочного масла и веточку розмарина и обжарьте его с обеих сторон еще в течение 30 секунд.
  5. Уберите стейк со сковородки и дайте ему «отдохнуть», завернув в фольгу, минимум на 2 минуты.
  6. Подавайте стейк с соусом и овощами на ваш вкус.

Время приготовления стейка зависит от степени прожарки, который вы хотите:

RARE – готовят по 1–2 минуты с каждой стороны, затем оставляют «отдыхать» под фольгой на 9 минут. Температура внутри стейка – 50 °C.

Больше по теме: Маринады для говядины, курятины и баранины от Микаэля Арояна

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить