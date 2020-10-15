Хотите готовить так же, как шеф-повар? Начните удивлять своих гостей уже с сегодняшнего дня. Стейк рибай по рецепту шеф-повара Александра Якутова не оставит равнодушным ни одного любителя мясных блюд. Подробный рецепт аппетитного стейка рибай читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

(На 2 порции)

стейк рибай – 2 шт.

подсолнечное масло – 20 мл

соль – 8 г

черный молотый перец – 6 г

сливочное масло – 20 г

розмарин – 1 веточка

Приготовление:

Порежьте мясо на куски поперек волокон толщиной примерно 3 см. Разогрейте на сковороде 1 ст. л. подсолнечного масла. С обеих сторон натрите стейк солью и черным молотым перцем и переложите на раскаленную сковородку. Поджарьте его с обеих сторон почти до полной готовности. Добавьте 20 г сливочного масла и веточку розмарина и обжарьте его с обеих сторон еще в течение 30 секунд. Уберите стейк со сковородки и дайте ему «отдохнуть», завернув в фольгу, минимум на 2 минуты. Подавайте стейк с соусом и овощами на ваш вкус.

Время приготовления стейка зависит от степени прожарки, который вы хотите:

RARE – готовят по 1–2 минуты с каждой стороны, затем оставляют «отдыхать» под фольгой на 9 минут. Температура внутри стейка – 50 °C.

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