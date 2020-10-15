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Стейк рибай: рецепт від шеф-кухаря

15.10.2020

Хочете готувати так, як шеф-кухар? Дивуйте своїх гостей вже відсьогодні. Стейк рибай за рецептом шеф-кухаря Олександра Якутова не залишить байдужим жодного любителя м’ясних страв. Детальний рецепт апетитного стейка рибай читайте в нашому матеріалі. 

стейк рибай

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Інгредієнти:

(на 2 порції)

  • стейк рибай – 2 шт.
  • соняшникова олія – 20 мл
  • сіль – 8 г
  • чорний мелений перець – 6 г
  • вершкове масло – 20 г
  • розмарин – 1 гілочка

Приготування:

  1. Поріжте м’ясо на шматки упоперек волокон завтовшки приблизно 3 см.
  2. Розігрійте на сковорідці 1 ст. л. соняшникової олії.
  3. З обох боків натріть стейк сіллю та чорним меленим перцем і перекладіть на розпечену сковорідку. Підсмажте його з обох боків майже до повної готовності.
  4. Додайте 20 г вершкового масла та гілочку розмарину та обсмажте його з обох боків ще протягом 30 секунд.
  5. Приберіть стейк зі сковорідки і дайте йому «відпочити», загорнувши у фольгу, мінімум на 2 хвилини.
  6. Подавайте стейк із соусом та овочами на ваш смак.

Час приготування стейку залежить від ступеню прожарювання, який ви бажаєте:

RARE – готують по 1–2 хвилини з кожного боку, потім залишають «відпочивати» під фольгою на 9 хвилин. Температура всередині стейка – 50 °C.

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