Хочете готувати так, як шеф-кухар? Дивуйте своїх гостей вже відсьогодні. Стейк рибай за рецептом шеф-кухаря Олександра Якутова не залишить байдужим жодного любителя м’ясних страв. Детальний рецепт апетитного стейка рибай читайте в нашому матеріалі.

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Інгредієнти:

(на 2 порції)

стейк рибай – 2 шт.

соняшникова олія – 20 мл

сіль – 8 г

чорний мелений перець – 6 г

вершкове масло – 20 г

розмарин – 1 гілочка

Приготування:

Поріжте м’ясо на шматки упоперек волокон завтовшки приблизно 3 см. Розігрійте на сковорідці 1 ст. л. соняшникової олії. З обох боків натріть стейк сіллю та чорним меленим перцем і п ерекладіть на розпечену сковорідку. Підсмажте його з обох боків майже до повної готовності. Додайте 20 г вершкового масла та гілочку розмарину та обсмажте його з обох боків ще протягом 30 секунд. Приберіть стейк зі сковорідки і дайте йому «відпочити», загорнувши у фольгу, мінімум на 2 хвилини. Подавайте стейк із соусом та овочами на ваш смак.

Час приготування стейку залежить від ступеню прожарювання, який ви бажаєте:

RARE – готують по 1–2 хвилини з кожного боку, потім залишають «відпочивати» під фольгою на 9 хвилин. Температура всередині стейка – 50 °C.

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