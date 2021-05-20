Ви шукаєте рецепт чудового торта? Приготуйте «Сльози ангела» від Тетяни Литвинової. Цей ніжний десерт перевершує за смаком американський чізкейк. Читайте в матеріалі простий рецепт торта «Сльози ангела» і у вас обов’язково все вийде.

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Інгредієнти:

Для основи:

Борошно – 1 ст.

Вершкове масло – 80 г

Цукор – 2 ст.л.

Яйця – 1 шт.

Для творожного шару:

Сир – 250 г

Цукор – 0.5 ст.

Яєчні жовтки – 3 шт.

Сметана (або вершки) – 100 мл

Ваніль

Для суфле:

Яєчні білки – 3 шт.

Цукор – 3 ст.л.

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Приготування:

Приготування основи:

Розм’якшіть масло, перетріть з цукром. Додайте яйце, потім борошно і замісіть тісто. Загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.

Приготування творожного шару:

Змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції. Дістаньте тісто з холодильника і розподіліть по дну форми, попередньо вкритої пергаментом, роблячи невеликі бортики. Потім постеліть на тісто пергамент і насипте вантаж у вигляді квасолі (або що-небудь подібне). Відправте в розігріту до 160°С духовку на 15 хвилин. Заберіть вантаж і влийте творожну начинку на тісто. Знову помістіть в духовку на 30 хвилин.

Приготування суфле:

Збийте білки до появи невеликої кількості піни, потім додайте цукор. Продовжуйте збивати до густої піни. Помістіть суфле на запечену творожну масу і відправте в духовку на 10 хвилин.

Дістаньте торт з духовки, накрийте кришкою на 2 години.

Все готово. Смачного!

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