Торт «Сльози ангела» від Тетяни Литвинової
20.05.2021
Ви шукаєте рецепт чудового торта? Приготуйте «Сльози ангела» від Тетяни Литвинової. Цей ніжний десерт перевершує за смаком американський чізкейк. Читайте в матеріалі простий рецепт торта «Сльози ангела» і у вас обов’язково все вийде.
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Інгредієнти:
Для основи:
- Борошно – 1 ст.
- Вершкове масло – 80 г
- Цукор – 2 ст.л.
- Яйця – 1 шт.
Для творожного шару:
- Сир – 250 г
- Цукор – 0.5 ст.
- Яєчні жовтки – 3 шт.
- Сметана (або вершки) – 100 мл
- Ваніль
Для суфле:
- Яєчні білки – 3 шт.
- Цукор – 3 ст.л.
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Приготування:
Приготування основи:
- Розм’якшіть масло, перетріть з цукром. Додайте яйце, потім борошно і замісіть тісто.
- Загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.
Приготування творожного шару:
- Змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.
- Дістаньте тісто з холодильника і розподіліть по дну форми, попередньо вкритої пергаментом, роблячи невеликі бортики.
- Потім постеліть на тісто пергамент і насипте вантаж у вигляді квасолі (або що-небудь подібне). Відправте в розігріту до 160°С духовку на 15 хвилин.
- Заберіть вантаж і влийте творожну начинку на тісто. Знову помістіть в духовку на 30 хвилин.
Приготування суфле:
- Збийте білки до появи невеликої кількості піни, потім додайте цукор.
- Продовжуйте збивати до густої піни.
- Помістіть суфле на запечену творожну масу і відправте в духовку на 10 хвилин.
Дістаньте торт з духовки, накрийте кришкою на 2 години.
Все готово. Смачного!
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