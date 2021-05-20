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Торт «Сльози ангела» від Тетяни Литвинової

20.05.2021

Ви шукаєте рецепт чудового торта? Приготуйте «Сльози ангела» від Тетяни Литвинової. Цей ніжний десерт перевершує за смаком американський чізкейк. Читайте в матеріалі простий рецепт торта «Сльози ангела» і у вас обов’язково все вийде.

торт слезы ангела

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Інгредієнти:

Для основи:

  • Борошно – 1 ст.
  • Вершкове масло – 80 г
  • Цукор – 2 ст.л.
  • Яйця – 1 шт.

Для творожного шару:

  • Сир – 250 г
  • Цукор – 0.5 ст.
  • Яєчні жовтки – 3 шт.
  • Сметана (або вершки) – 100 мл
  • Ваніль

Для суфле:

  • Яєчні білки – 3 шт.
  • Цукор – 3 ст.л.

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Приготування:

Приготування основи:

  1. Розм’якшіть масло, перетріть з цукром. Додайте яйце, потім борошно і замісіть тісто.
  2. Загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на 30 хвилин.

Приготування творожного шару:

  1. Змішайте всі інгредієнти до однорідної консистенції.
  2. Дістаньте тісто з холодильника і розподіліть по дну форми, попередньо вкритої пергаментом, роблячи невеликі бортики.
  3. Потім постеліть на тісто пергамент і насипте вантаж у вигляді квасолі (або що-небудь подібне). Відправте в розігріту до 160°С духовку на 15 хвилин.
  4. Заберіть вантаж і влийте творожну начинку на тісто. Знову помістіть в духовку на 30 хвилин.

Приготування суфле:

  1. Збийте білки до появи невеликої кількості піни, потім додайте цукор.
  2. Продовжуйте збивати до густої піни.
  3. Помістіть суфле на запечену творожну масу і відправте в духовку на 10 хвилин.

Дістаньте торт з духовки, накрийте кришкою на 2 години.

Все готово. Смачного!

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