Торт «Слезы ангела» от Татьяны Литвиновой
20.05.2021
Вы ищите рецепт превосходного торта? Приготовьте «Слезы ангела» от Татьяны Литвиновой. Этот нежнейший десерт превосходит по вкусу американский чизкейк. Читайте в материале простой рецепт торта «Слезы ангела» и у вас обязательно все получится.
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Ингредиенты:
Для основы:
- Мука – 1 ст.
- Сливочное масло – 80 г
- Сахар – 2 ст.л.
- Яйца – 1 шт.
Для творожного слоя:
- Творог – 250 г
- Сахар – 0.5 ст.
- Яичные желтки – 3 шт.
- Сметана (или сливки) – 100 мл
- Ваниль
Для суфле:
- Яичные белки – 3 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
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Приготовление:
Приготовление основы:
- Размягчите масло, перетрите с сахаром. Добавьте яйцо, затем муку и замесите тесто.
- Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Приготовление творожного слоя:
- Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
- Достаньте тесто из холодильника и распределите по дну формы, предварительно покрытой пергаментом, делая небольшие бортики.
- Затем постелите на тесто пергамент и насыпьте груз в виде фасоли (или что-либо подобное). Отправьте в разогретую до 160°С духовку на 15 минут.
- Удалите груз и влейте творожную начинку на тесто. Снова поместите в духовку на 30 минут.
Приготовление суфле:
- Взбейте белки до появления небольшого количества пены, затем добавьте сахар.
- Продолжайте взбивать до густой пены.
- Поместите суфле на запеченную творожную массу и отправьте в духовку на 10 минут.
Достаньте торт из духовки, накройте крышкой на 2 часа.
Все готово. Приятного аппетита!
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