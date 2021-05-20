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Торт «Слезы ангела» от Татьяны Литвиновой

20.05.2021

Вы ищите рецепт превосходного торта? Приготовьте «Слезы ангела» от Татьяны Литвиновой. Этот нежнейший десерт превосходит по вкусу американский чизкейк. Читайте в материале простой рецепт торта «Слезы ангела» и у вас обязательно все получится.

торт слезы ангела

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Ингредиенты: 

Для основы:

  • Мука – 1 ст.
  • Сливочное масло – 80 г
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Яйца – 1 шт.

Для творожного слоя:

  • Творог – 250 г
  • Сахар – 0.5 ст.
  • Яичные желтки – 3 шт.
  • Сметана (или сливки) – 100 мл
  • Ваниль

Для суфле:

  • Яичные белки – 3 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.

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Приготовление:

Приготовление основы:

  1. Размягчите масло, перетрите с сахаром. Добавьте яйцо, затем муку и замесите тесто.
  2. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление творожного слоя:

  1. Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции.
  2. Достаньте тесто из холодильника и распределите по дну формы, предварительно покрытой пергаментом, делая небольшие бортики.
  3. Затем постелите на тесто пергамент и насыпьте груз в виде фасоли (или что-либо подобное). Отправьте в разогретую до 160°С духовку на 15 минут.
  4. Удалите груз и влейте творожную начинку на тесто. Снова поместите в духовку на 30 минут.

Приготовление суфле:

  1. Взбейте белки до появления небольшого количества пены, затем добавьте сахар.
  2. Продолжайте взбивать до густой пены.
  3. Поместите суфле на запеченную творожную массу и отправьте в духовку на 10 минут.

Достаньте торт из духовки, накройте крышкой на 2 часа.

Все готово. Приятного аппетита!

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