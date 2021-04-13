Бургер з печінкою і малиновим соусом
13.04.2021
Яку страву з печінки ви б не готували, ваша дитина навідріз відмовляється її їсти? Вам допоможе дивовижний рецепт приготування печінки від Марини Шевченко! Вона працювала в дитячому кафе і знає, що підхід можна знайти до будь-якої дитини. Печінкові бургери – це не тільки корисні ласощі для вашого малюка, але і чудова смачна прикраса для столу на Великдень-2021!
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Інгредієнти (на 1 бургер):
- Печінка – 50 г
- Яловичина – 50 г
- Лук – 20 г
- Вода – 2/3 ст.
- Молоко – 1/3 ст.
- Борошно – 1 ст.
- Дріжджі – 2 ч. л.
- Цукор – 1.5 ст. л.
- Сіль – ½ ч. л.
- Бальзамічний оцет (червоний) – 1/3 ч. л.
- Бальзамічний оцет (білий) – 1/3 ч. л.
- Вершки 15% – 1 ст. л.
- Картопля – 1/3 шт.
- Морква – 1/3 шт.
- Масло – 1 ст. л.
- Малина (свіжоморожена) – 50 г
- Базилік – 1 гілочка
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Приготування:
Булочки
- Замісити тісто з води, борошна, дріжджів, цукру і масла.
- Сформувати булочки, залишити тісто на 15 хвилин.
- Випікати за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.
Котлета
- Печінку відварити тричі: два рази на воді і один раз в молоці до готовності.
- Подрібнити з м’ясом.
- Цибулю подрібнити, додати у фарш.
- Додати бальзамічний оцет і вершки, ретельно перемішати.
- Сформувати котлети, випікати в духовці за температури 180 градусів протягом 15 хвилин.
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Овочева заправка
- Моркву і картоплю нарізати соломкою.
- Картоплю проварити 3 хвилини, відкинути на сито.
- Моркву обдати окропом, відкинути на сито.
- Картоплю і моркву замаринувати в цукрі, олії та солі.
Соус
- Малину проварити з цукром і сіллю.
- Перетерти через сито.
- Додати подрібнене листя базиліка.
Формуємо бургер
- Булочку розрізати, змастити соусом.
- Далі кладемо в такому порядку – котлета, морква, картопля, друга частина булочки.
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