Яку страву з печінки ви б не готували, ваша дитина навідріз відмовляється її їсти? Вам допоможе дивовижний рецепт приготування печінки від Марини Шевченко! Вона працювала в дитячому кафе і знає, що підхід можна знайти до будь-якої дитини. Печінкові бургери – це не тільки корисні ласощі для вашого малюка, але і чудова смачна прикраса для столу на Великдень-2021!

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Інгредієнти (на 1 бургер):

Печінка – 50 г

Яловичина – 50 г

Лук – 20 г

Вода – 2/3 ст.

Молоко – 1/3 ст.

Борошно – 1 ст.

Дріжджі – 2 ч. л.

Цукор – 1.5 ст. л.

Сіль – ½ ч. л.

Бальзамічний оцет (червоний) – 1/3 ч. л.

Бальзамічний оцет (білий) – 1/3 ч. л.

Вершки 15% – 1 ст. л.

Картопля – 1/3 шт.

Морква – 1/3 шт.

Масло – 1 ст. л.

Малина (свіжоморожена) – 50 г

Базилік – 1 гілочка

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Приготування:

Булочки

Замісити тісто з води, борошна, дріжджів, цукру і масла. Сформувати булочки, залишити тісто на 15 хвилин. Випікати за температури 180 градусів протягом 20 хвилин.

Котлета

Печінку відварити тричі: два рази на воді і один раз в молоці до готовності. Подрібнити з м’ясом. Цибулю подрібнити, додати у фарш. Додати бальзамічний оцет і вершки, ретельно перемішати. Сформувати котлети, випікати в духовці за температури 180 градусів протягом 15 хвилин.

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Овочева заправка

Моркву і картоплю нарізати соломкою. Картоплю проварити 3 хвилини, відкинути на сито. Моркву обдати окропом, відкинути на сито. Картоплю і моркву замаринувати в цукрі, олії та солі.

Соус

Малину проварити з цукром і сіллю. Перетерти через сито. Додати подрібнене листя базиліка.

Формуємо бургер

Булочку розрізати, змастити соусом. Далі кладемо в такому порядку – котлета, морква, картопля, друга частина булочки.