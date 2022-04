Малюнки на великодніх яйцях завжди мали сакральне значення. У символах, які наносили наші пращури, ховалося певне послання. Це можуть бути малюнки, які допомагають знайти удачу, повернути життєву силу і, звичайно ж, привернути багатство. Ми вже розповідали, чому фарбують яйця на Великдень. Екстрасенс Олена Курилова розкрила секрет, як фарбування великодніх яєць допоможе притягнути в оселю багатство. Читайте, які обряди на Великдень забезпечать достаток.

Нам знадобляться:

Перш ніж братися до фарбування, потрібно зробити трафарет малюнка. На яйці буде зображений найпотужніший символ, який уособлює сонце, родючість і багатство. Це символ «коловрат».

Візьміть аркуш білого паперу і виріжте з нього квадратик приблизно 4х4 см. Розмітьте на аркуші розташування майбутніх «пелюсток», усього їх має бути 8. Намалюйте два накладені один на одний квадратні хрести, за годинниковою стрілкою додайте насічки, згладьте лінії, щоб вийшло більше схоже на квітку. Виріжте маленькими ножицями.

Прикріпіть отриманий малюнок до яйця. Для цього змочіть папір у воді і прикладіть до шкаралупи, розправте.

Візьміть зубну щітку і наберіть на неї червоної фарби – адже це символ багатства і достатку. Ви можете вибрати той відтінок, який вам найбільше подобається. Розпиліть фарбу по яйцю, постукуючи.

Чим більше крапельок на яйці, тим більше сил і натхнення у людини буде для досягнення багатства. Гроші будуть «капати» до вас. А тепер те ж саме ми повинні зробити і з золотою фарбою, адже золотий – це колір грошей, золота.

Зніміть трафарет. Залиште підсохнути.

Зробіть підвіску. Для цього знадобиться червона нитка, китиця і намистини. Потрібно протягнути нитку через отвір у яйці. Зверху і знизу додайте по 2 намистини. Після чого прикріпіть знизу красиву китицю, а зверху залишиться тільки зробити невелику петельку, за яку можна підвісити амулет.

Перший обряд. Не можна викидати шкаралупу від освячених у церкві яєць. Для того, щоб багатство зростало, потрібно зібрати шкаралупу і закопати її на городі або, якщо у вас немає городу, то можна зарити ці шкарлупки в звичайному квітковому горщику. Це робиться для того, щоб був щедрий урожай, прийшло багатство і достаток у дім.

Для другого обряду нам знадобиться столик з 4 ніжками. І чотири 5-копійчані монетки або чотири 5-гривневі купюри. Дуже важливо взяти саме 5 – адже це цифра, яка допомагає зробити так, щоб гроші «водилися».

На великодньому столі завжди багато різної смакоти. Під кожну ніжку потрібно покласти по 1 купюрі. Таким чином ви «застовпите» гроші в домі.

Гроші мають лежати під ніжками столу рівно 3 дні Пасхи. Після чого ви повинні витягти їх і піти до церкви. Ці гроші потрібно віддати на благодійність зі словами «так не збідніє рука, що дає».

Третій обряд буде корисний для тих, хто робить кар’єру. Для цього обряду потрібно взяти шматочок свяченої паски, засушити, покласти його в полотняний мішечок і носити з собою. Коли ви підходите до дверей керівника або при влаштуванні на роботу, або до тих дверей, за якими буде вирішуватись ваше матеріальне благополуччя, – потрібно відламати шматочок цієї паски або відкусити. І в той час, коли ви тримаєте цей маленький шматочок у роті, промовляйте: «Я до вас з паскою, а ви до мене з ласкою». І після цього навіть найсуворіше керівництво стає добрим.

