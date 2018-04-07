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Телеканал СТБ / Смс-привітання з Великоднем: короткі, красиві, у віршах

Смс-привітання з Великоднем: короткі, красиві, у віршах

Телеканал СТБ

Відправити смс-привітання з Великоднем на українській мові всім дорогим, рідним людям – це особлива частина святкування! Завжди приємно говорити добрі, світлі слова, сподіваючись, що вони збудуться. Спеціально для вас ми обрали найкрасивіші привітання з Великоднем 2018. Вибирайте смс-привітання з Великоднем у віршах на свій смак. І обов’язково вірте, що красиві слова з віршів збудуться! Вітаємо вас з Великоднем 2018, дорогі читачі!

привітання з Великоднем

Відправити смс привітання з Великоднем на українській мові всім дорогим, рідним людям – це особлива частина святкування!

Свяченого яєчка, доброї паски

І сонця окрайчика – з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові

Святкуйте Великдень в родинному колі!

З Великоднем вас вітаю,

Смачних нині пасок,

Розписних яєць красивих,

Днів вам на весь рік щасливих.

Нехай Господь оберігає

Від суму, болю і від зла.

Бажаю вам, щоб щіра віра

Сил далі рухатись дала.

Христос Воскрес!

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Хай мир у серці Вашому панує.

Хай ангел Божий щастя Вам дарує.

Ісус Христос – здоров’я шле з небес.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Ой радійте, Божі люди!

Кожен гнів нехай забуде

І в любові проживає –

Так Христос заповідає!

Бо любов прийшла з небес.

Христос Воскрес!

Хай у кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашна ковбаска

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до вашого дому!

Христос Воскрес!

Я вірю в Боже Воскресіння

І в те, що не самотні ми.

Я зичу в кожній справі лиш сумління,

Любові, щастя й доброти!

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Вітаю! Христос Воскрес!

Добра бажаю, великих чудес,

Щоб з Богом в серці світліше жилося.

Він знову з нами – воскрес Христос!

Проміння тепле сиплеться з небес.

Вітаю з Пасхою! Христос Воскрес!

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Дзвонять дзвони Великодні!

Божа Пасха вже сьогодні.

Лине пісня із небес:

Радість всім, Христос Воскрес!

Христос воскрес! — Воістину!

Воістину воскрес!

Співаймо пісню радості

Царю землі й небес.

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З Великоднем я Вас вітаю,

Щастя, радості бажаю!

Щоб було веселіше,

Їжте яйця, хто швидше!

З ранку, умивши своє обличчя,

Візьми паску, розбий яйце,

І чарку взявши, скажи, як тост:

Сьогодні знову воскрес Христос!

Дорогі друзі, відправте своїм знайомим і важливим людям ці короткі вітання з Великоднем 2018. Нехай свято буде у ваших серцях, будинках і завдяки вам святковий настрій мчить до всіх людей!

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поздравления с пасхой