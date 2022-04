Як прикрасити яйця мереживними візерунками за допомогою цукру?

Ви хочете здивувати своїх гостей незвичайними мереживними писанками? Все що вам для цього потрібно – цукор і аркуш паперу! З цим методом впорається навіть трирічна дитина – стверджує вихователька дитячого садка і експерт «Все буде добре» Олена Росинская! А також великодні яйця будуть пофарбовані тільки за допомогою природних барвників!

Варити 10 хвилин

Варити 10 хвилин

Замочити на 30 хвилин

Капусту залити кип’яченою водою. Додати оцет. Замочити на 30 хвилин

Відварити 30 хвилин шпинат. Після варити у відварі яйця.

Склянку цукрової пудри змішати з водою: 5 до 1, до утворення консистенції густої сметани. Додати трохи крохмалю. Залити в медичний шприць. Малювати візерунки на пофарбованої поверхні, можна скористатися трафаретом. Дати висохнути 10 хвилин.

З порадами нашого писанкового експерта крашанки вийдуть незвичайними і унікальними! Результат вас вразить!

