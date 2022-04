Хочете зробити мариновані яйця по-азійськи або салат із варених яєць? Пропонуємо вам кілька способів, як «переробити» обридлий за пасхальне святкування продукт, якого, напевно, у вас зосталося в надлишку, на смачний салат із варених яєць.

Для початку варто визначити, які яйця можна брати для споживання і подальшого приготування. Перед Великоднем усі наварюють яєць заздалегідь, ще й друзі приносять крашанки. Всі яйця переплутуються, і ніхто не знає, коли вони були зварені, де зберігалися. А потім люди їх їдять і отримують харчові розлади, отруєння. Мікробіолог Оксана Вольська розповіла, як помітити перші ознаки того, що яйце хоч і не набуло ще неприємного запаху, але вже не придатне для їжі і небезпечне для людини.

Тріснуті, з пошкодженою шкаралупою яйця зберігаються в холодильнику максимум 12 годин, але краще їх відразу з’їсти. Справа в тому, що у тріщини в шкаралупі відразу потрапляють бактерії, які швидко розмножуються і можуть призвести до харчових отруєнь.

Свіжі яйця, зварені круто, можуть зберігатися в холодильнику 5 днів. Але вони повинні бути сухими, без тріщин і пошкоджень. Варити яйця потрібно не менше 10 хвилин.

Проведіть експеримент, за яким можна визначити, зіпсовані яйця чи ні. Обережно почистіть їх від шкаралупи, покладіть на паперову серветку, покачайте трохи і подивіться, який слід залишився на серветці

Перша ознака того, що яйце зіпсоване і його не можна їсти, – під шкаралупою багато рідини (яйце мокре).

Відразу після варіння яйце може бути мокре, бо має пористу шкаралупу, під час варіння всередину проникає вода. Але коли яйця лежать більше 5 днів, у них рідини накопичується набагато більше. А все через те, що починає псуватися білок. Білок на 90% складається з води, коли він псується, вода з білку виділяється і зберігається під шкаралупою, в ній розвиваються бактерії. Ця рідина може бути мутного білого кольору або жовтого.

Друга ознака – очищене яйце слизьке. Спробуйте яйце на дотик.

Третя ознака – структура білку деформована – є западини або тріщини. Уважно подивіться на яйце. Такі яйця, якщо вони вже пролежали кілька днів після варіння, ще не мають неприємного запаху, але вже почали псуватися, їх вживати в їжу небажано.

Коли ви розібралися, що з ваших запасів придатне для подальшого використання, ви зможете маринувати курячі яйця за азійським рецептом або приготувати салат із варених яєць.

Вам знадобиться:

Мабуть, найпростіший, але від цього не менш смачний рецепт.

Поріжте дрібно яйця та цибулю, змішайте з 3-4 столовими ложками сметани, присоліть.

Вам знадобиться:

Почистіть цибулю і моркву. Наріжте цибулю кубиками, моркву натріть.

Пасеруйте овочі на сковорідці в олії до готовності.

Перекладіть у миску і вичавіть часник.

Додайте сухарики. Заправте майонезом. Перемішайте.

Вам знадобиться:

Яйця і помідори наріжте кубиками, капусту і шинку – соломкою.

Злийте рідину з кукурудзи і додайте її до інших інгредієнтів.

Посоліть, поперчіть, заправте оливковою олією. Перемішайте.

