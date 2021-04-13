Бургер с печенью и малиновым соусом

Какое блюдо из печени вы бы не готовили, ваш ребенок наотрез отказывается его есть? Вам поможет удивительный рецепт приготовления печени от Марины Шевченко! Она работала в детском кафе и знает, что подход можно найти к любому ребенку. Печеночные бургеры – это не только полезное лакомство для вашего малыша, но и прекрасное украшение праздничного стола на Пасху-2021!

Больше по теме: Соус для бургеров: топ-5 рецептов в домашних условиях

Ингредиенты (на 1 бургер):

Печень – 50 г;

Говядина – 50 г;

Лук – 20 г;

Вода – 2/3 ст.;

Молоко – 1/3 ст.;

Мука – 1 ст.;

Дрожжи – 2 ч. л.;

Сахар – 1.5 ст. л.;

Соль – ½ ч. л.;

Бальзамический уксус (красный) – 1/3 ч. л.;

Бальзамический уксус (белый) – 1/3 ч. л.;

Сливки 15% – 1 ст. л.;

Картофель – 1/3 шт.;

Морковь – 1/3 шт.;

Масло – 1 ст. л.;

Малина (свежемороженая) – 50 г;

Базилик – 1 вет.

Больше по теме: Домашние бургеры: топ-5 рецептов

Готовим бургер с малиной:

Булочки

Замесить тесто с воды, муки, дрожжей, сахара и масла. Сформировать булочки, оставить тесто на 15 минут. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Котлета

Печень отварить трижды: два раза в воде, один раз в молоке до готовности. Измельчить с мясом. Лук измельчить, добавить в фарш. Добавить бальзамический уксус и сливки, тщательно перемешать. Сформировать котлеты, выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

Овощная заправка

Морковь и картофель нарезать соломкой. Картофель проварить 3 минуты, откинуть на сито. Морковь обдать кипятком, откинуть на сито. Картофель и морковь замариновать в сахаре, масле и соли.

Соус

Малину проварить с сахаром и солью. Перетереть через сито. Добавить измельченные листья базилика.

Формируем бургер

Булочку разрезать, смазать соусом. Далее кладем в таком порядке – котлета, морковь, картофель, вторая часть булочки.