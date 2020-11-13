Гадаєте, що від пиріжків можна погладшати? Дуже помиляєтесь! Співачка Марина Одольська в студії «Все буде добре» довела нам зворотне, приготувавши дієтичні пиріжки з броколі. Зірка запевнила, що від них ви не погладшаєте. Детальний рецепт приготування пиріжків з броколі, томатами та горіхами – в матеріалі.

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Інгредієнти:

Борошно житнє – 2 скл.

Борошно пшеничне – 1 скл.

Розпушувач – 10 г

Яйця – 3 шт.

Цукор – 1,5 ст. л.

Сіль – ½ ч. л.

Вода – 150 мл

Томати – 400 г

Броколі – 350 г

Волоські горіхи – ½ скл.

Натуральний йогурт – 250 г

Молоко – 50 мл

Сир твердий – 150 г

Сіль – до смаку

Перець – дрібка

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Тісто

Борошно житнє – 2 скл.

Борошно пшеничне – 1 скл.

Розпушувач – 10 г

Яйця – 1 шт.

Цукор – 1,5 ст. л.

Сіль – ½ ч. л.

Вода – 150 мл

Начинка

Томати – 400 г

Броколі – 350 г

Волоські горіхи – ½ скл.

Соус

Яйця – 2 шт.

Натуральний йогурт – 250 г

Молоко – 50 мл

Сир твердий – 75 г

Сіль – до смаку

Перець – дрібка

Приготування:

Тісто

Дві склянки житнього борошна просіюємо та змішуємо з розпушувачем. Додаємо 150 мл води, одне яйце, сіль, цукор та ретельно перемішуємо. Поступово додаємо склянку пшеничного борошна і замішуємо тісто. Готове тісто обгортаємо харчовою плівкою та залишаємо відпочивати.

Начинка

Очищуємо 400 г томатів від шкірки і насіння та нарізаємо невеликими шматками. 350 г броколі миємо та розділяємо на сегменти. Півсклянки волоських горіхів обсмажуємо на пательні.

Соус

З’єднуємо 250 г натурального йогурту, 2 яйця, 50 мл молока, сіль, перець, 75 г тертого сиру. Ретельно перемішуємо.

Формуємо пиріжки

Тісто розділяємо на шматочки, розкатуємо шаром завтовшки 0,5 см. За допомогою форми або блюдця вирізаємо основу для пиріжків діаметром приблизно 10 см. Змочуємо край тіста водою і робимо защіпки, щоб вийшла «тарілочка» з тіста. Викладаємо основи для пиріжків на деко, застелене пергаментом. Додаємо броколі, томати і обсмажені волоські горіхи та заливаємо їх соусом. Ставимо випікатись у духовку, розігріту до 180 ̊С, на 30 хвилин. Дістаємо пиріжки, посипаємо тертим сиром і випікаємо в духовці ще 5–10 хвилин.