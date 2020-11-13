Пиріжки з броколі, томатами і горіхами: рецепт
13.11.2020
Гадаєте, що від пиріжків можна погладшати? Дуже помиляєтесь! Співачка Марина Одольська в студії «Все буде добре» довела нам зворотне, приготувавши дієтичні пиріжки з броколі. Зірка запевнила, що від них ви не погладшаєте. Детальний рецепт приготування пиріжків з броколі, томатами та горіхами – в матеріалі.
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Інгредієнти:
- Борошно житнє – 2 скл.
- Борошно пшеничне – 1 скл.
- Розпушувач – 10 г
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 1,5 ст. л.
- Сіль – ½ ч. л.
- Вода – 150 мл
- Томати – 400 г
- Броколі – 350 г
- Волоські горіхи – ½ скл.
- Натуральний йогурт – 250 г
- Молоко – 50 мл
- Сир твердий – 150 г
- Сіль – до смаку
- Перець – дрібка
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Тісто
- Борошно житнє – 2 скл.
- Борошно пшеничне – 1 скл.
- Розпушувач – 10 г
- Яйця – 1 шт.
- Цукор – 1,5 ст. л.
- Сіль – ½ ч. л.
- Вода – 150 мл
Начинка
- Томати – 400 г
- Броколі – 350 г
- Волоські горіхи – ½ скл.
Соус
- Яйця – 2 шт.
- Натуральний йогурт – 250 г
- Молоко – 50 мл
- Сир твердий – 75 г
- Сіль – до смаку
- Перець – дрібка
Приготування:
Тісто
- Дві склянки житнього борошна просіюємо та змішуємо з розпушувачем.
- Додаємо 150 мл води, одне яйце, сіль, цукор та ретельно перемішуємо.
- Поступово додаємо склянку пшеничного борошна і замішуємо тісто.
- Готове тісто обгортаємо харчовою плівкою та залишаємо відпочивати.
Начинка
- Очищуємо 400 г томатів від шкірки і насіння та нарізаємо невеликими шматками.
- 350 г броколі миємо та розділяємо на сегменти.
- Півсклянки волоських горіхів обсмажуємо на пательні.
Соус
- З’єднуємо 250 г натурального йогурту, 2 яйця, 50 мл молока, сіль, перець, 75 г тертого сиру.
- Ретельно перемішуємо.
Формуємо пиріжки
- Тісто розділяємо на шматочки, розкатуємо шаром завтовшки 0,5 см.
- За допомогою форми або блюдця вирізаємо основу для пиріжків діаметром приблизно 10 см.
- Змочуємо край тіста водою і робимо защіпки, щоб вийшла «тарілочка» з тіста.
- Викладаємо основи для пиріжків на деко, застелене пергаментом.
- Додаємо броколі, томати і обсмажені волоські горіхи та заливаємо їх соусом.
- Ставимо випікатись у духовку, розігріту до 180 ̊С, на 30 хвилин.
- Дістаємо пиріжки, посипаємо тертим сиром і випікаємо в духовці ще 5–10 хвилин.
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