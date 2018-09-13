Кабачки — універсальний овоч. Які дієтичні страви з кабачків можна приготувати? У нашій добірці ви знайдете п’ять простих рецептів, завдяки яким ви приготуєте корисні та смачні страви. Прекрасна ведуча шоу «Ультиматум» — Юлія Бортник — поділилась рецептами дієтичних блюд з кабачків.
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Оладки з кабачків на пательні
Складові:
- 2–3 шт. молодого кабачка
- 1 шт. курячого яйця
- 2 ст. л. борошна
- 1 ч. л. дрібно рублених кропу, петрушки
- 1 ч. л. кінзи
- 1 зубчик часнику
- 20 г нежирної сметани
- Сіль перець
- Рослинна олія
Приготування:
- Кабачки натерти на середній тертці, залишити в посудині для того, щоб виділився зайвий сік.
- Злити сік з кабачків, всипати борошно, вбити яйце, посолити, поперчити, додати трохи зелені та збити отриману масу.
- Розігріти сковороду, додати олію.
- Сформувати кілька невеликих оладок, викласти на сковороду, смажити з кожного боку до золотистої скоринки.
- Поки готуються оладки, можна приготувати сметанний соус: в сметану додати подрібнений часник (пропустити його через прес), злегка підсолити, додати подрібнену кінзу, все добре перемішати.
- Готові оладки подавати на стіл як в гарячому, так і в холодному вигляді, приправляючи їх сметанним соусом.
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Дієтичні рулетики з кабачків
Складові:
- 250 г кабачка
- 100 г сирної маси несолодкої 1%
- 1 зубчик часнику
- 50 г кропу
- Сіль
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Приготування:
- Нарізати кабачок на тонкі пласти та посолити за смаком. Розстелити на деці пергаментний папір, викласти туди кабачки. Залишити в духовці при 180 °C на 10 хв., буквально до зарум’янювання.
- Приготувати заправку. Сир змішати з дрібно рубленим кропом, подрібненим часником та сіллю.
- Запечені кабачки витягти з духовки та остудити, після чого на край кожної пластинки викласти по 1 ч. л. начинки. Скручувати з кабачків рулетики.
Кабачкові мафіни в мікрохвильовці
Складові:
- 2 ст. л. вівсяних висівок
- 1 шт. курячого яйця
- 30 г м’якоті кабачка
- 2 ст. л. молока маложирного
- 1 г соди або розпушувача для тіста
- Дрібка солі
Приготування:
- Спочатку потрібно підготувати кабачок. М’якоть овоча натерти на дрібній тертці та на 3–5 хвилини залишити в мікрохвильовці, щоб овоч став м’яким.
- В окремій чаші збити міксером до пишної піни яйце, додати сіль, висівки, молоко, кабачки та розпушувач.
- Все перемішати, викласти в чайну чашку або вузьку форму для мікрохвильовки.
- Випікати мафін в мікрохвильовці 1,5–2 хвилини.
Суп-пюре з кабачків
Складові:
- 3 кабачки
- 4 шт. картоплі
- 1 цибулина
- ½ шт. кореня селери
- 30 г томатної пасти
- 1 ст. л. соняшникової олії
- 1 л води
- Сіль, спеції
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Приготування:
- Картоплю очистити, нарізати кубиками, залити водою, посолити й поставити на вогонь.
- Кабачок, цибулю та селеру нарізати невеликими шматочками. На розігрітій з олією сковороді пару хвилин протушкувати цибулю, потім додати селеру, протушкувати ще 5–7 хвилин на повільному вогні.
- Викласти кабачки, посолити. Протушкувати 3–4 хвилини, додати томатну пасту та спеції. Чудово підійдуть коріандр, сушений часник, мускатний горіх, чорний перець, кмин. Гасити до готовності.
- Коли картопля буде готова, додати в каструлю тушковані овочі. Прокип’ятити на повільному вогні 2–3 хвилини, пюрувати блендером і кип’ятити ще 5 хвилин.
Дієтична кабачкова ікра
Складові:
- 3–4 кабачки
- 2–3 шт. моркви
- 2–3 шт. ріпчастої цибулі
- 2–3 шт. перцю болгарського
- 1 ст. л. соняшникової олії
- Сіль, спеції за смаком
Приготування:
- Моркву, кабачки та перець почистити, нарізати невеликими шматочками.
- Моркву кинути в киплячу воду й варити 15–20 хвилин, після чого додати кабачки та перець. Варити ще 15 хвилин. Води має бути рівно стільки, щоб вона покривала овочі, не більше. Якщо її занадто багато, варіть овочі з відкритою кришкою — так зайва рідина буде поступово випаровуватися.
- Цибулю нарізати півкільцями й протушкувати на розігрітій олії 5–7 хвилин. Додати його до варених овочів, посолити, додати спеції.
- Подрібнити все блендером і повернути на вогонь. На слабкому вогні з відкритою кришкою випаровувати ікру близько 40 хвилин, час від часу помішуючи.
Смачного!