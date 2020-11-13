Пирожки с брокколи, помидорами и орехами: рецепт
13.11.2020
Думаете, что от пирожков можно поправиться? Очень ошибаетесь! Певица Марина Одольская в студии «Все буде добре» доказала нам обратное, приготовив диетические пирожки с брокколи. Звезда заверила, что от них вы не поправитесь. Подробный рецепт приготовления пирожков с брокколи, помидорами и орехами – в материале.
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Ингредиенты:
- Мука ржаная – 2 ст.
- Мука пшеничная – 1 ст.
- Разрыхлитель – 10 г
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – ,5 ст. л.
- Соль – ½ ч. л.
- Вода – 150 мл
- Томаты – 400 г
- Брокколи – 350 г
- Грецкие орехи – ½ ст.
- Натуральный йогурт – 250 г
- Молоко – 50 мл
- Сыр твердый – 150 г
- Соль – по вкусу
- Перец – щепотка
Тесто
- Мука ржаная – 2 ст.
- Мука пшеничная – 1 ст.
- Разрыхлитель – 10 г
- Яйца – 1 шт.
- Сахар – 1,5 ст. л.
- Соль – ½ ч. л.
- Вода – 150 мл
Начинка
- Томаты – 400 г
- Брокколи – 350 г
- Грецкие орехи – ½ ст.
Соус
- Яйца – 2 шт.
- Натуральный йогурт – 250 г
- Молоко – 50 мл
- Сыр твердый – 75 г
- Соль – по вкусу
- Перец – щепотка
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Приготовление:
Тесто
- Два стакана ржаной муки просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.
- Добавляем 150 мл воды, одно яйцо, соль, сахар и тщательно перемешиваем.
- Постепенно добавляем стакан пшеничной муки и замешиваем тесто.
- Готовое тесто оборачиваем пищевой пленкой и оставляем отдыхать.
Начинка
- Очищаем 400 г томатов от кожуры и семян и нарезаем небольшими кусками.
- 350 г брокколи моем и разделяем на сегменты.
- Полстакана грецких орехов обжариваем на сковороде.
Соус
- Соединяем 250 г натурального йогурта, 2 яйца, 50 мл молока, соль, перец, 75 г тертого сыра.
- Тщательно перемешиваем.
Формируем пирожки
- Тесто разделяем на кусочки, раскатываем слоем толщиной 0,5 см.
- С помощью формы или блюдца вырезаем основу для пирожков диаметром примерно 10 см.
- Смачиваем края теста водой и делаем защипы, чтобы получилась «тарелочка» из теста.
- Выкладываем основы для пирожков на противень, застеленный пергаментом.
- Добавляем брокколи, томаты и обжаренные грецкие орехи и заливаем их соусом.
- Ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 ̊С, на 30 минут.
- Достаем пирожки, посыпаем тертым сыром и выпекаем в духовке еще 5–10 минут.
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