Думаете, что от пирожков можно поправиться? Очень ошибаетесь! Певица Марина Одольская в студии «Все буде добре» доказала нам обратное, приготовив диетические пирожки с брокколи. Звезда заверила, что от них вы не поправитесь. Подробный рецепт приготовления пирожков с брокколи, помидорами и орехами – в материале.

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Ингредиенты:

Мука ржаная – 2 ст.

Мука пшеничная – 1 ст.

Разрыхлитель – 10 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – ,5 ст. л.

Соль – ½ ч. л.

Вода – 150 мл

Томаты – 400 г

Брокколи – 350 г

Грецкие орехи – ½ ст.

Натуральный йогурт – 250 г

Молоко – 50 мл

Сыр твердый – 150 г

Соль – по вкусу

Перец – щепотка

Тесто

Мука ржаная – 2 ст.

Мука пшеничная – 1 ст.

Разрыхлитель – 10 г

Яйца – 1 шт.

Сахар – 1,5 ст. л.

Соль – ½ ч. л.

Вода – 150 мл

Начинка

Томаты – 400 г

Брокколи – 350 г

Грецкие орехи – ½ ст.

Соус

Яйца – 2 шт.

Натуральный йогурт – 250 г

Молоко – 50 мл

Сыр твердый – 75 г

Соль – по вкусу

Перец – щепотка

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Приготовление:

Тесто

Два стакана ржаной муки просеиваем и смешиваем с разрыхлителем. Добавляем 150 мл воды, одно яйцо, соль, сахар и тщательно перемешиваем. Постепенно добавляем стакан пшеничной муки и замешиваем тесто. Готовое тесто оборачиваем пищевой пленкой и оставляем отдыхать.

Начинка

Очищаем 400 г томатов от кожуры и семян и нарезаем небольшими кусками. 350 г брокколи моем и разделяем на сегменты. Полстакана грецких орехов обжариваем на сковороде.

Соус

Соединяем 250 г натурального йогурта, 2 яйца, 50 мл молока, соль, перец, 75 г тертого сыра. Тщательно перемешиваем.

Формируем пирожки

Тесто разделяем на кусочки, раскатываем слоем толщиной 0,5 см. С помощью формы или блюдца вырезаем основу для пирожков диаметром примерно 10 см. Смачиваем края теста водой и делаем защипы, чтобы получилась «тарелочка» из теста. Выкладываем основы для пирожков на противень, застеленный пергаментом. Добавляем брокколи, томаты и обжаренные грецкие орехи и заливаем их соусом. Ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 ̊С, на 30 минут. Достаем пирожки, посыпаем тертым сыром и выпекаем в духовке еще 5–10 минут.