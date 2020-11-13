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Пирожки с брокколи, помидорами и орехами: рецепт

13.11.2020

Думаете, что от пирожков можно поправиться? Очень ошибаетесь! Певица Марина Одольская в студии «Все буде добре» доказала нам обратное, приготовив диетические пирожки с брокколи. Звезда заверила, что от них вы не поправитесь. Подробный рецепт приготовления пирожков с брокколи, помидорами и орехами – в материале.

пирожки с брокколи

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Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 2 ст.
  • Мука пшеничная – 1 ст.
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – ,5 ст. л.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Вода – 150 мл
  • Томаты – 400 г
  • Брокколи – 350 г
  • Грецкие орехи – ½ ст.
  • Натуральный йогурт – 250 г
  • Молоко – 50 мл
  • Сыр твердый – 150 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – щепотка

Тесто

  • Мука ржаная – 2 ст.
  • Мука пшеничная – 1 ст.
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Сахар – 1,5 ст. л.
  • Соль – ½ ч. л.
  • Вода – 150 мл

Начинка

  • Томаты – 400 г
  • Брокколи – 350 г
  • Грецкие орехи – ½ ст.

Соус

  • Яйца – 2 шт.
  • Натуральный йогурт – 250 г
  • Молоко – 50 мл
  • Сыр твердый – 75 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – щепотка

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Приготовление:

Тесто

  1. Два стакана ржаной муки просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.
  2. Добавляем 150 мл воды, одно яйцо, соль, сахар и тщательно перемешиваем.
  3. Постепенно добавляем стакан пшеничной муки и замешиваем тесто.
  4. Готовое тесто оборачиваем пищевой пленкой и оставляем отдыхать.

Начинка

  1. Очищаем 400 г томатов от кожуры и семян и нарезаем небольшими кусками.
  2. 350 г брокколи моем и разделяем на сегменты.
  3. Полстакана грецких орехов обжариваем на сковороде.

Соус

  1. Соединяем 250 г натурального йогурта, 2 яйца, 50 мл молока, соль, перец, 75 г тертого сыра.
  2. Тщательно перемешиваем.

Формируем пирожки

  1. Тесто разделяем на кусочки, раскатываем слоем толщиной 0,5 см.
  2. С помощью формы или блюдца вырезаем основу для пирожков диаметром примерно 10 см.
  3. Смачиваем края теста водой и делаем защипы, чтобы получилась «тарелочка» из теста.
  4. Выкладываем основы для пирожков на противень, застеленный  пергаментом.
  5. Добавляем брокколи, томаты и обжаренные грецкие орехи и заливаем их соусом.
  6. Ставим выпекаться в духовку, разогретую до 180 ̊С, на 30 минут.
  7. Достаем пирожки, посыпаем тертым сыром и выпекаем в духовке еще 5–10 минут.

 

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