Кабачки — универсальный овощ. Какие диетические блюда из кабачков можно приготовить? В нашей подборке вы найдете пять простых рецептов, благодаря которым вы приготовите полезные и вкусные блюда. Прекрасная ведущая шоу «Ультиматум» — Юлия Бортник — поделилась рецептами диетических блюд из кабачков.



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Оладьи из кабачков на сковороде

Ингредиенты:

2–3 шт. молодого кабачка

1 шт. куриного яйца

2 ст. л. муки

1 ч. л. мелко рубленных укропа, петрушки

1 ч. л. кинзы

1 зубчик чеснока

20 г нежирной сметаны

Соль, перец

Растительное масло

Приготовление:

Кабачки натереть на средней терке, оставить в посудине для того, чтобы выделился лишний сок. Слить сок из кабачков, всыпать муку, вбить яйцо, посолить, поперчить, добавить немного зелени и взбить полученную массу. Разогреть сковороду, добавить масло. Сформировать несколько небольших оладий, выложить на сковороду, жарить с каждой стороны до золотистой корочки. Пока готовятся оладьи, можно приготовить сметанный соус: в сметану добавить измельченный чеснок (пропустить его через пресс), слегка подсолить, добавить измельченную кинзу, все хорошо перемешать. Готовые оладьи подавать на стол как в горячем, так и в холодном виде, приправляя их сметанным соусом.

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Диетические рулетики из кабачков

Ингредиенты:

250 г кабачка

100 г творожной массы несладкой 1%

1 зубчик чеснока

50 г укропа

Соль

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Приготовление:

Нарезать кабачок на тонкие пласты и посолить по вкусу. Расстелить на противне пергаментную бумагу, выложить туда кабачки. Оставить в духовке при 180 °C на 10 мин., буквально до зарумянивания. Приготовить заправку. Творог смешать с мелкорубленным укропом, измельченным чесноком и солью. Запеченные кабачки извлечь из духовки и остудить, после чего на край каждой пластинки выложить по 1 ч. л. начинки. Скручивать из кабачков рулетики.

Кабачковые маффины в микроволновке

Ингредиенты:

2 ст. л. овсяных отрубей

1 шт. куриного яйца

30 г мякоти кабачка

2 ст. л. молока маложирного

1 г соды или разрыхлителя для теста

Щепотка соли

Приготовление:

Сначала нужно подготовить кабачок. Мякоть овоща натереть на мелкой терке и на 3–5 минут оставить в микроволновке, чтобы овощ стал мягким. В отдельной чаше взбить миксером до пышной пены яйцо, добавить соль, отруби, молоко, кабачки и разрыхлитель. Все перемешать, выложить в чайную чашку или узкую формочку для микроволновки. Выпекать маффин в микроволновке 1,5–2 минуты.

Суп-пюре из кабачков

Ингредиенты:

3 кабачка

4 шт. картофеля

1 луковица

½ шт. корня сельдерея

30 г томатной пасты

1 ст. л. подсолнечного масла

1 л воды

Соль, специи

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Приготовление:

Картофель очистить, нарезать кубиками, залить водой, посолить и поставить на огонь. Кабачок, лук и сельдерей нарезать небольшими кусочками. На разогретой с маслом сковороде пару минут протушить лук, затем добавить сельдерей, протушить еще 5–7 минут на медленном огне. Выложить кабачки, посолить. Протушить 3–4 минуты, добавить томатную пасту и специи. Отлично подойдут кориандр, сушеный чеснок, мускатный орех, черный перец, тмин. Тушить до готовности. Когда картофель будет готов, добавить в кастрюлю тушеные овощи. Прокипятить на медленном огне 2–3 минуты, пюрировать блендером и кипятить еще 5 минут.

Диетическая кабачковая икра

Ингредиенты:

3–4 кабачка

2–3 шт. моркови

2–3 шт. репчатого лука

2–3 шт. перца болгарского

1 ст. л. подсолнечного масла

Соль, специи по вкусу

Приготовление:

Морковь, кабачки и перец почистить, нарезать небольшими кусочками. Морковь бросить в кипящую воду и варить 15–20 минут, после чего добавить кабачки и перец. Варить еще 15 минут. Воды должно быть ровно столько, чтобы она покрывала овощи, не больше. Если ее слишком много, варите овощи с открытой крышкой — так лишняя жидкость будет постепенно испаряться. Лук нарезать полукольцами и протушить на разогретом масле 5–7 минут. Добавить его к вареным овощам, посолить, добавить специи. Измельчить все блендером и вернуть на огонь. На слабом огне с открытой крышкой выпаривать икру около 40 минут, время от времени помешивая.

Приятного аппетита!

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