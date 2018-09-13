Кабачки — универсальный овощ. Какие диетические блюда из кабачков можно приготовить? В нашей подборке вы найдете пять простых рецептов, благодаря которым вы приготовите полезные и вкусные блюда. Прекрасная ведущая шоу «Ультиматум» — Юлия Бортник — поделилась рецептами диетических блюд из кабачков.
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Оладьи из кабачков на сковороде
Ингредиенты:
- 2–3 шт. молодого кабачка
- 1 шт. куриного яйца
- 2 ст. л. муки
- 1 ч. л. мелко рубленных укропа, петрушки
- 1 ч. л. кинзы
- 1 зубчик чеснока
- 20 г нежирной сметаны
- Соль, перец
- Растительное масло
Приготовление:
- Кабачки натереть на средней терке, оставить в посудине для того, чтобы выделился лишний сок.
- Слить сок из кабачков, всыпать муку, вбить яйцо, посолить, поперчить, добавить немного зелени и взбить полученную массу.
- Разогреть сковороду, добавить масло.
- Сформировать несколько небольших оладий, выложить на сковороду, жарить с каждой стороны до золотистой корочки.
- Пока готовятся оладьи, можно приготовить сметанный соус: в сметану добавить измельченный чеснок (пропустить его через пресс), слегка подсолить, добавить измельченную кинзу, все хорошо перемешать.
- Готовые оладьи подавать на стол как в горячем, так и в холодном виде, приправляя их сметанным соусом.
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Диетические рулетики из кабачков
Ингредиенты:
- 250 г кабачка
- 100 г творожной массы несладкой 1%
- 1 зубчик чеснока
- 50 г укропа
- Соль
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Приготовление:
- Нарезать кабачок на тонкие пласты и посолить по вкусу. Расстелить на противне пергаментную бумагу, выложить туда кабачки. Оставить в духовке при 180 °C на 10 мин., буквально до зарумянивания.
- Приготовить заправку. Творог смешать с мелкорубленным укропом, измельченным чесноком и солью.
- Запеченные кабачки извлечь из духовки и остудить, после чего на край каждой пластинки выложить по 1 ч. л. начинки. Скручивать из кабачков рулетики.
Кабачковые маффины в микроволновке
Ингредиенты:
- 2 ст. л. овсяных отрубей
- 1 шт. куриного яйца
- 30 г мякоти кабачка
- 2 ст. л. молока маложирного
- 1 г соды или разрыхлителя для теста
- Щепотка соли
Приготовление:
- Сначала нужно подготовить кабачок. Мякоть овоща натереть на мелкой терке и на 3–5 минут оставить в микроволновке, чтобы овощ стал мягким.
- В отдельной чаше взбить миксером до пышной пены яйцо, добавить соль, отруби, молоко, кабачки и разрыхлитель.
- Все перемешать, выложить в чайную чашку или узкую формочку для микроволновки.
- Выпекать маффин в микроволновке 1,5–2 минуты.
Суп-пюре из кабачков
Ингредиенты:
- 3 кабачка
- 4 шт. картофеля
- 1 луковица
- ½ шт. корня сельдерея
- 30 г томатной пасты
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- 1 л воды
- Соль, специи
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Приготовление:
- Картофель очистить, нарезать кубиками, залить водой, посолить и поставить на огонь.
- Кабачок, лук и сельдерей нарезать небольшими кусочками. На разогретой с маслом сковороде пару минут протушить лук, затем добавить сельдерей, протушить еще 5–7 минут на медленном огне.
- Выложить кабачки, посолить. Протушить 3–4 минуты, добавить томатную пасту и специи. Отлично подойдут кориандр, сушеный чеснок, мускатный орех, черный перец, тмин. Тушить до готовности.
- Когда картофель будет готов, добавить в кастрюлю тушеные овощи. Прокипятить на медленном огне 2–3 минуты, пюрировать блендером и кипятить еще 5 минут.
Диетическая кабачковая икра
Ингредиенты:
- 3–4 кабачка
- 2–3 шт. моркови
- 2–3 шт. репчатого лука
- 2–3 шт. перца болгарского
- 1 ст. л. подсолнечного масла
- Соль, специи по вкусу
Приготовление:
- Морковь, кабачки и перец почистить, нарезать небольшими кусочками.
- Морковь бросить в кипящую воду и варить 15–20 минут, после чего добавить кабачки и перец. Варить еще 15 минут. Воды должно быть ровно столько, чтобы она покрывала овощи, не больше. Если ее слишком много, варите овощи с открытой крышкой — так лишняя жидкость будет постепенно испаряться.
- Лук нарезать полукольцами и протушить на разогретом масле 5–7 минут. Добавить его к вареным овощам, посолить, добавить специи.
- Измельчить все блендером и вернуть на огонь. На слабом огне с открытой крышкой выпаривать икру около 40 минут, время от времени помешивая.
Приятного аппетита!