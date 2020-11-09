Навіть якщо аранчині вийшли у вас бездоганними, вони не смакуватимуть ідеально без доповнення. Ці неймовірні кульки з рису в тандемі з соусом для аранчині здивують ваших рідних. Томаш Німет у випуску «Все буде добре» розповів поетапний план його створення. Детальний рецепт соусу для аранчині – в матеріалі.

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Інгредієнти:

Часник – 4 зуб.

Оливкова олія

Томати – 500 г

Базилік за смаком

Орегано за смаком

Ріпчаста цибуля – 2 шт.

Сіль, перець за смаком

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Приготування:

Пасерувати цибулю і часник. Додати орегано та базилік. Додати томати, сіль, перець і цукор. Залишити до кипіння на повільному вогні на 15 хвилин.