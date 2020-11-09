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Соус для аранчині: рецепт приготування

09.11.2020

Навіть якщо аранчині вийшли у вас бездоганними, вони не смакуватимуть ідеально без доповнення. Ці неймовірні кульки з рису в тандемі з соусом для аранчині здивують ваших рідних. Томаш Німет у випуску «Все буде добре» розповів поетапний план його створення. Детальний рецепт соусу для аранчині – в матеріалі.

соус для аранчіні

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Інгредієнти:

  • Часник – 4 зуб.
  • Оливкова олія
  • Томати – 500 г
  • Базилік за смаком
  • Орегано за смаком
  • Ріпчаста цибуля – 2 шт.
  • Сіль, перець за смаком

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Приготування:

  1. Пасерувати цибулю і часник.
  2. Додати орегано та базилік.
  3. Додати томати, сіль, перець і цукор.
  4. Залишити до кипіння на повільному вогні на 15 хвилин.

 

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