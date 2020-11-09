Соус для аранчині: рецепт приготування
09.11.2020
Навіть якщо аранчині вийшли у вас бездоганними, вони не смакуватимуть ідеально без доповнення. Ці неймовірні кульки з рису в тандемі з соусом для аранчині здивують ваших рідних. Томаш Німет у випуску «Все буде добре» розповів поетапний план його створення. Детальний рецепт соусу для аранчині – в матеріалі.
Більше на тему: Аранчині: рецепт приготування в домашніх умовах
Інгредієнти:
- Часник – 4 зуб.
- Оливкова олія
- Томати – 500 г
- Базилік за смаком
- Орегано за смаком
- Ріпчаста цибуля – 2 шт.
- Сіль, перець за смаком
Більше на тему: Напій із рису: мексиканська рисова орчата
Приготування:
- Пасерувати цибулю і часник.
- Додати орегано та базилік.
- Додати томати, сіль, перець і цукор.
- Залишити до кипіння на повільному вогні на 15 хвилин.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=