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Соус для аранчини: рецепт приготовления

09.11.2020

Даже если аранчини вышли у вас безупречными, они не будут идеальными без своей изюминки. Невероятные шарики из риса в тандеме с соусом для аранчини удивят ваших родных. Томаш Нимет в выпуске «Все буде добре» рассказал поэтапный план его создания. Подробный рецепт соуса для аранчини – в материале.

соус для аранчини

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Ингредиенты:

  • Чеснок – 4 зуб.
  • Оливковое масло
  • Томаты – 500 г
  • Базилик по вкусу
  • Орегано по вкусу
  • Репчатый лук – 2 шт.
  • Соль, перец по вкусу

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Приготовление:

  1. Пассеровать лук и чеснок.
  2. Добавить орегано и базилик.
  3. Добавить томаты, соль, перец и сахар.
  4. Оставить до кипения на медленном огне на 15 минут.

 

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