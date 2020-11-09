Соус для аранчини: рецепт приготовления
09.11.2020
Даже если аранчини вышли у вас безупречными, они не будут идеальными без своей изюминки. Невероятные шарики из риса в тандеме с соусом для аранчини удивят ваших родных. Томаш Нимет в выпуске «Все буде добре» рассказал поэтапный план его создания. Подробный рецепт соуса для аранчини – в материале.
Больше по теме: Напиток из риса: мексиканская рисовая орчата
Ингредиенты:
- Чеснок – 4 зуб.
- Оливковое масло
- Томаты – 500 г
- Базилик по вкусу
- Орегано по вкусу
- Репчатый лук – 2 шт.
- Соль, перец по вкусу
Больше по теме: Аранчини: рецепт приготовления в домашних условиях
Приготовление:
- Пассеровать лук и чеснок.
- Добавить орегано и базилик.
- Добавить томаты, соль, перец и сахар.
- Оставить до кипения на медленном огне на 15 минут.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvZG9icmUiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4wMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanM/ZmI9MDAxIj48L3NjcmlwdD4NCg==
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=