Даже если аранчини вышли у вас безупречными, они не будут идеальными без своей изюминки. Невероятные шарики из риса в тандеме с соусом для аранчини удивят ваших родных. Томаш Нимет в выпуске «Все буде добре» рассказал поэтапный план его создания. Подробный рецепт соуса для аранчини – в материале.

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Ингредиенты:

Чеснок – 4 зуб.

Оливковое масло

Томаты – 500 г

Базилик по вкусу

Орегано по вкусу

Репчатый лук – 2 шт.

Соль, перец по вкусу

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Приготовление:

Пассеровать лук и чеснок. Добавить орегано и базилик. Добавить томаты, соль, перец и сахар. Оставить до кипения на медленном огне на 15 минут.